Miley Cyrus und Liam Hemsworth verheiratet? Scheidung kommt nicht infrage 04.01.2017 13:18 Uhr / lm

Nachdem Miley Cyrus die Mutter von Liam Hemsworth als Schwiegermutter bezeichnet hatte, fragen sich die Fans, ob die beiden Turteltauben nicht bereits heimlich geheiratet haben. Sollte das der Fall sein, steht für Miley bereits fest: Ihre Liebe hält für immer, eine Scheidung kommt niemals infrage.

Für das neue Jahr haben Miley Cyrus (24) und Liam Hemsworth (26) anscheinend große Pläne geschmiedet: Das Traumpaar will nicht nur einen gemeinsamen Film drehen, auch die lang ersehnte Hochzeit soll endlich stattfinden. "Sie möchte mehr Filme in 2017 machen und würde sehr gerne mit Liam zusammenarbeiten. Es könnte eine romantische Sache werden, eine Komödie oder etwas, wo sich ihre Charaktere hassen würden", plaudert eine unbekannte Quelle auf dem Klatschportal "Hollywood Life" aus dem Nähkästchen.

Die beruflichen Ziele wolle Miley Cyrus noch vor der Hochzeit mit Liam Hemsworth erreichen. Denn sobald das On/Off-Paar den Schritt vor dem Traualtar gewagt hat, soll die Beziehung bis in alle Ewigkeit halten. "Sie möchte das alles noch machen, bevor sie verheiratet ist, weil sie so glücklich ist, wie die Beziehung mit Liam läuft. Sie besteht darauf, dass sie sich niemals scheiden lassen wird", fährt der Vielwisser fort. "Deshalb möchte sie sichergehen, wenn sie irgendwann heiratet, das es für immer bedeutet."

Aktuell wird gemunkelt, ob sich Miley Cyrus und Liam Hemsworth nicht sogar schon heimlich das Jawort gegeben haben. Grund für diese Vermutung: In einem Instagram-Post bezeichnete die "Wrecking Ball"-Sängerin die Mutter ihres Liebsten als Schwiegermutter. Könnten die Superstars zwischen den Feiertagen also etwa den Bund der Ehe geschlossen haben? Dagegen spricht jedoch der Satz in Klammern, den Miley hinter das Foto mit Mama Leonie Hemsworth schrieb. "Nicht gesetzlich", hieß es dort.

Scheint so, als seien Miley Cyrus und Liam Hemsworth zwar noch nicht offiziell unter der Haube – doch noch in diesem Jahr wollen sie augenscheinlich ihre Hochzeit feiern.