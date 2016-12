Miley Cyrus und Liam Hemsworth Verlobung 2.0 unterm Weihnachtsbaum? 23.12.2016 12:01 Uhr / es

Jetzt per E-Mail teilen

Tun sie es noch einmal? Es wird gemunkelt, Miley Cyrus und Liam Hemsworth würden ihrer Verlobung eine zweite Chance geben. Nun soll der Hollywood-Beau ganz offiziell ein weiteres Mal um die Hand der Sängerin anhalten wollen.

Liam Hemsworth (26) und Miley Cyrus (24) machen wieder ernst. Das zumindest wollen unbekannte Quellen des Klatschportals "Celeb Dirty Laundry" wissen. Angeblich soll das Paar nach allen Höhen und Tiefen der Vergangenheit einen zweiten Anlauf Richtung Jawort wagen. Liam plane Miley an Weihnachten im Kreise ihrer Familie einen zweiten Antrag zu machen, so die Plaudertaschen.

Nachdem die zwei Turteltauben vergangenes Jahr die Festtage in Australien bei Liams Verwandten verbrachten, steht dieses Jahr Weihnachten beim Cyrus-Clan in Kalifornien an. Auf Instagram veröffentlichte die Verwandtschaft bereits zahlreiche süße Schnappschüsse, die belegen, wie gut sich Liam mit Mileys Eltern und Geschwistern versteht. Brandi Cyrus (29) teilte kurzerhand ein Gruppenfoto mit der ganzen Familie – inklusive der zwei Verliebten. Demnach könnte der "Independence Day 2: Wiederkehr"-Mime durchaus die günstige Gelegenheit ergreifen, die Frage aller Fragen zu stellen.

Für die Theorie der Verlobung 2.0 spricht zudem, dass es offenbar wirklich bestens läuft zwischen Miley Cyrus und Liam Hemsworth. Erst kürzlich gratulierte der Schauspieler seiner Freundin via Instagram zum Geburtstag – mit einer romantischen Liebeserklärung. "Den glücklichsten Geburtstag für meinen liebsten kleinen Engel", schrieb der "Die Tribute von Panem"-Hottie zu einem Foto seiner Liebsten.

Auch Miley Cyrus scheint bis über beide Ohren verliebt zu sein. Seit knapp einem Jahr trägt die "Wrecking Ball"-Hitmakerin wieder den Ring, den Liam Hemsworth ihr 2012 einst zum Geschenk machte. Offiziell wollte jedoch bislang keiner der Beiden eine erneute Verlobung bestätigen. Ob Miley ihrem Liam nun tatsächlich ein "Ja" zu Weihnachten schenkt, bleibt abzuwarten.