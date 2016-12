Miley Cyrus von Liam Hemsworth überrascht Süßer Liebesbeweis an Weihnachten 27.12.2016 11:39 Uhr / sk

Jetzt per E-Mail teilen

Für Miley Cyrus und Liam Hemsworth stand das erste Weihnachtsfest nach der Liebes-Reunion an – und das wurde auch kräftig gefeiert. Via Instagram hielten die zwei Turteltauben ihre Follower auf dem Laufenden und überraschten sie sogar mit süßen Liebes-Selfies.

Endlich stehen Miley Cyrus (24) und Liam Hemsworth (26) auch in den sozialen Netzwerken zu ihrem Liebes-Comeback. Pünktlich zum Fest der Liebe teilte das On/Off-Paar endlich erste Love-Pics seit ihrer Reunion Anfang 2016 auf Instagram. Mit dem Hemsworth-Clan saßen sie in diesem Jahr unter dem Weihnachtsbaum – und dort wurde es herrlich verrückt. Kunterbunte Deko tauchte die Räumlichkeiten in eine wundervolle Atmosphäre und selbst die Outfits von Miley und Liam waren perfekt darauf abgestimmt.

Auf Instagram gab es aber nicht nur süße Liebes-Selfies von Miley Cyrus und Liam Hemsworth zu bewundern, die Sängerin zeigte auch stolz das Geschenk ihres Liebsten. "Ich liebe meinen Regenbogen-Mond, den mein Kerl für mich gemacht hat", schreibt die "Wrecking Ball"-Musikerin zu einem Foto, auf dem sie ihr kunterbuntes Schmuckstück in die Kamera hält. Sogar eine romantische Liebeserklärung folgte.

Zu einem Pic, auf dem Liam Hemsworth und Miley Cyrus mit Hundedame Dora auf einem Sofa kuscheln, verfasste die quirlige Sängerin einen romantischen Post. "Denke darüber nach, wie glücklich wir sind, Doras erstes Weihnachten zusammen als Familie zu feiern", heißt es in dem Beitrag. "Unsere große und wunderschöne Rettung." Wie sich die Fans der beider erinnern können, schenkten Miley und Liam dem Vierbeiner bereits im vergangenen Jahr ein neues Zuhause – nun ist das Trio nahezu unzertrennlich und sogar eine Family.

Und entgegen aller Behauptungen böser Zungen scheint die Familie des Hollywood-Beaus sehr wohl das Liebes-Comeback von Miley Cyrus und Liam Hemsworth zu akzeptieren. So war Miley nicht nur mit ihrer Schwägerin in spe, Elsa Pataky (40), auf einer Instagram-Aufnahme zu sehen, sondern posierte sogar mit Liams Mama Leonie. Sieht ganz danach aus, als stehe der lang ersehnten Hochzeit nichts mehr im Wege.