Miley Cyrus vor Trennung? Langeweile mit Liam Hemsworth 08.02.2017 15:55 Uhr / lm

Steht erneut eine Promi-Beziehung vor dem Aus? Aktuelle Bilder von Miley Cyrus und Liam Hemsworth deuten zumindest an, dass die Sängerin in der Beziehung gelangweilt sein könnte.

Seit Anfang 2016 geben Miley Cyrus (24) und Liam Hemsworth (27) ihrer Liebe eine zweite Chance. Und bislang sah es so aus, als könnten die Sängerin und der Schauspieler nach der Reunion nicht glücklicher sein. Zahlreiche Pärchenbilder auf Instagram zeugen davon, wie viel Spaß die beiden in ihrer Beziehung haben. Doch nun veröffentlichte "Daily Mail" Paparazzi-Bilder, die eine andere Sprache zu sprechen scheinen: Ist die "Wrecking Ball"-Interpretin etwa gelangweilt von ihrem Freund?

Die Fotos zeigen Liam Hemsworth und Miley Cyrus am Dienstag nach dem Lunch in einem Bistro in Malibu. Der australische Frauenschwarm trägt ganz leger einen blauen Pulli, eine graue Jeans und eine Wollmütze, seine Augen hat er hinter einer Sonnenbrille versteckt. Die Sängerin kommt offenbar gerade vom Sport, sie trägt eine blaue Leggings, rote Sneaker und einen schwarzen Kapuzenpullover – und schaut an der Seite ihres Freundes sehr gelangweilt aus. Ob nach etwas mehr als einem Jahr Beziehung schon wieder die Luft raus ist bei den beiden? Möglich wäre es. Doch ebenso gut könnte es sein, dass sie von den anwesenden Fotografen genervt war oder ihr das anstrengende Work-Out noch in den Knochen steckte. Bislang war zumindest nichts von einer Krise zu spüren.

Erst am Geburtstag des "Die Tribute von Panem"-Stars Mitte Januar hatte Miley Cyrus eine riesige Geburtstagsause für ihren Schatz organisiert und ihm via Instagram eine öffentliche Liebeserklärung gemacht. ″Den glücklichsten Geburtstag aller Zeiten wünsche ich meinem liebsten Wesen aller aller aller Zeiten! Du bist mein bester Freund, seitdem wir uns getroffen haben … Ich bin mehr als glücklich, dass wir so viele Tiere zusammen haben. Ich liebe dich, Liam Hemsworth."