Neuer Beef SpongeBozz ist zurück - und rechnet mit Kollegah ab 10.01.2017 13:05 Uhr

Jetzt per E-Mail teilen

Bahnt sich da der nächste große Beef in der deutschen Rapszene an? Fast ein Jahr lang hörten seine Fans nichts von SpongeBozz, hinter dessen Maske sich Rapper SunDiego verbirgt. Gestern meldete er sich mit einem neuen Video zurück – und griff direkt mal Kollegah an.

In dem Track „Started From The Bottom/Apocalyptic“ widmet er Kollegah gut sieben Minuten und rechnet mit ihm ab: „Ein 31-jähriger scheinezählender Breitlingträger, doch Talent kann man nicht kaufen, du hast Timingfehler“.

Der Hintergrund: Kollegah und SunDiego arbeiteten vor einigen Jahren zusammen, nahmen gemeinsam Tracks auf. Dann folgte der Bruch. Kollegah teilte anschließend immer wieder auf seinen Tracks gegen SpongeBozz alias SunDiego aus.

So sagte Kollegah auf seinem Track „Genozid“: „Sun Diego war für Rap zu schüchtern und zu androgyn – heute disst er sein Idol und trägt dabei ein Schwammkostüm.“

SunDiego ließ diese Worte nicht lange auf sich sitzen, gab zunächst nur auf seiner Facebookseite Statements gegen Kollegah ab Bis gestern eben sein neuer Track erschien.

Von Kollegah selbst gab es bisher noch keine Reaktion auf diesen Track. Nicht ausgeschlossen, dass dieser Beef schon bald in die nächste Runde geht.