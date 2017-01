Nicole Mieth nackt Erotisches Shooting für den "Playboy" 11.01.2017 14:11 Uhr / wa

Nicole Mieth nackt: Erotisches Shooting für den "Playboy" © dpa

Nicole Mieth weiß auf dem Weg nach oben, wie der Hase läuft: Ab Donnerstag ist die Schauspielerin im neuen "Playboy" als heißer Bunny zu sehen – nackt versteht sich. Das Timing, vor der Kamera die Hüllen fallen zu lassen, hätte dabei nicht besser sein können.

Nicole Mieth (26) ist nämlich eine von zwölf Kandidaten, die beim "Dschungelcamp 2017" teilnehmen wird. Da ist es sicherlich nicht die schlechteste Strategie, im Vorfeld der Reality-Show mit heißen Nackt-Bildern im "Playboy" auf sich aufmerksam zu machen und Sympathiepunkte beim Publikum zu sammeln. Damit folgt Nicole Mieth einer langjährigen Tradition. Bereits Angelina Heger (24), Sara Kulka (26) und Gabriella De Almeida Rinne (27) machten sich vor ihren Einzug in die australische Hölle für den "Playboy" nackt.

Wer jetzt hofft, dass sich Nicole Mieth vor der Kamera künftig öfter im Evakostüm präsentierten wird, muss an dieser Stelle enttäuscht werden. Im Interview mit der "Bild"-Zeitung verriet sie, dass sie sich vor den Augen der TV-Zuschauer "nicht nackt zeigen" wolle, "sondern mindestens einen Bikini tragen" wird. Dass sie für den "Playboy" blankzog, sei hingegen etwas anderes. "Das sind künstlerische Posen", räumt die Schauspielerin ein.

Ganz bedenkenlos ließ Nicole Mieth ihre Hüllen allerdings nicht fallen, hatte sie die Befürchtung, dass ihr Lebenspartner wenig begeistert von ihrem Vorhaben sein könnte, sich für das Männermagazin auszuziehen. "Ja, mein Freund … Ich dachte erst so: 'Oh Gott, wie erklärst du das deinem Freund?'", erinnert sich die brünette Schönheit im TV-Interview. "Er meinte so: 'Willst du das wirklich? Wie wird das ungefähr?' Und ich hab ihm das dann gesagt und auch, was ich zeigen werde." Zu ihrer Erleichterung reagierte der Liebste jedoch ganz entspannt auf ihren erotischen Job. "[...] er hat dann irgendwann gesagt: 'Okay. Geil. Ich find's gut!'" Das werden vermutlich auch zahlreiche Männer sagen, wenn sie einen Blick auf die schlüpfrigen "Playboy"-Aufnahmen von Nicole Mieth werfen.