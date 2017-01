Nina Dobrev auf "xXx"-Premiere Heißer Flirt mit diesem Hottie 11.01.2017 17:32 Uhr / or

Neuer Look, neue Liebe? Nina Dobrev präsentierte auf der "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage"-Premiere in London nicht nur ihre neue Frisur, sie zeigte sich auch in Flirtlaune. Mit dem britischen TV-Hottie Lewis Bloor soll sich die "Vampire Diaries"-Beauty prächtig amüsiert haben.

Gestern Abend überraschte Nina Dobrev (28) mit einer Typveränderung auf der Filmpremiere von "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" in London: Sie trägt ihre Haare im angesagten Longbob. Der neue Look bescherte ihr auch prompt zahlreiche neue Verehrer, darunter das britische Model Lewis Bloor (27). Der soll laut des "New"-Magazins sogar mit der attraktiven "Vampire Diaries"-Aussteigerin auf Tuchfühlung gegangen sein.

Auf Instagram teilte Lewis Bloor ein gemeinsames Foto mit Nina Dobrev, auf dem er seinen Arm um ihre schlanke Taille gelegt hat. Beide lachen glücklich in die Kamera. Der romantische Moment wird lediglich durch eine weitere Person im Bild gestört: Lewis Heeks kuschelte sich ebenfalls an die "xXx"-Aktrice. Dazu schrieb Bloor: "Harte Nacht." Ob er den Abend etwa mit der "Vampire Diaries"-Ex hat ausklingen lassen?

Fakt ist jedenfalls, dass Nina Dobrev ihn höchstpersönlich zur Premiere ihres neuen Streifens "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" eingeladen hat. Das teilte Lewis Bloor seinen Snapchat-Followern mit. "Ein großes Dankeschön an Nina Dobrev, die uns zur 'xXx'-Premiere eingeladen hat", hieß es dort und zeigte sich zeitgleich ganz wehmütig, dass die hübsche Brünette schon bald wieder weiterziehen wird. "Heute Nacht geht so ein süßes Mädchen weit weg", fügte er noch hinzu.

Offenbar hat es Lewis Bloor ziemlich erwischt. Doch eine Fernbeziehung mit Nina Dobrev kommt für ihn wohl eher nicht infrage. Denn seine letzte Romanze mit Marnie Simpson ging genau aus diesem Grund in die Brüche, wie er dem "Star"-Magazin vor einiger Zeit mitteilte. "Es ist hart, weil wir so weit voneinander entfernt leben", so der TV-Schnuckel damals. Ein schönes Paar hätten Nina und Lewis aber auf jeden Fall abgegeben.