Nina Dobrev goes "Oscars® 2017" "Vampire Diaries"-Star macht es wie Emma Stone 23.01.2017 14:50 Uhr / or

Kurz vor den "Oscars® 2017" ist die ganze Welt im "La La Land"-Fieber. Auch Nina Dobrev kann sich dem Hype nicht entziehen und versucht sich an den eleganten Tanzschritten von Emma Stone in dem Musical. Da fehlt eigentlich nur noch Ryan Gosling, um das Bild perfekt zu machen.

Zum Glück hat Nina Dobrev (28) passenden Ersatz gefunden, um die jetzt schon legendäre Tanzszene vom "La La Land"-Filmplakat nachzustellen. Im gelben Sommerkleid tanzt Emma Stone (28) auf diesem mit Ryan Gosling (36), der ein weißes Hemd mit schwarzer Krawatte trägt, vor der romantischen Kulisse von Los Angeles in der Abenddämmerung, beide recken ihre Arme in den Himmel. Kein Problem für die ehemalige "Vampire Diaries"-Darstellerin, die mit ihrem Tanzpartner die hübsche Szene mühelos nachstellt, wie ein Instagram-Post beweist. Bei diesem handelt es sich offenbar um den Presseagenten Gary Mantoosh, wie die 28-Jährige auf einem weiteren Foto andeutet. Und tatsächlich: Besonders im Profil ist die Ähnlichkeit mit Ryan Gosling zu erkennen.

Offenbar ist Nina Dobrev so begeistert von "La La Land", dass sie gleich ihre komplette Geburtstagsparty dem Thema widmete. Am Freitag feierte die schöne Brünette, die am 9. Januar 28 Jahre alt geworden ist, ihren Geburtstag nach. Auf diversen Instagram-Fotos strahlt sie in einem lilafarbenen, tief ausgeschnittenen Kleid zur glamourösen Wellenfrisur und macht damit Kollegin Emma Stone ziemlich Konkurrenz. Ebenfalls anwesend auf der "La La Land"- Party: Stars wie Aaron Paul (37) und Ehefrau Lauren Parsekian (30) sowie Julianne Hough (28) mit Bruder Derek Hough (31). Julianne Hough hatte sich gar für das gelbe Kleid entschieden, das Emma Stone auf dem besagten Filmplakat trägt.

Keine Frage, dass "Vampire Diaries"-Ex Nina Dobrev bei den Oscars 2017 "La La Land" samt den Hauptdarstellern Ryan Gosling und Emma Stone kräftig die Daumen drücken wird. Ob und wie oft der Musicalfilm für die Goldstatue nominiert ist, wird sich am Dienstag, den 24. Januar, zeigen: Dann werden die offiziellen Nominierungen bekannt gegeben.