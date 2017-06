Heimliche Hochzeit "O.C., California"-Star Benjamin McKenzie hat geheiratet 08.06.2017 08:59 Uhr

© WENN

"O.C., California"-Hottie Benjamin McKenzie hat "JA" gesagt. Der 38-Jährige und seine Verlobte Morena Baccarin haben sich getraut.

"O.C., California"-Star Benjamin McKenzie (38) und "How I Met Your Mother" -Darstellerin Morena Baccarin (38) haben geheiratet! Die beiden haben sich getraut, herzlichen Glückwunsch. Sie sollen sich bereits am 02. Juni 2017 im "Brooklyn Botanical Garden" das "Ja"-Wort gegeben haben.

So begann ihre Liebe

McKenzie und Baccarin sind seit Sommer 2015 offiziell ein Paar. Die beiden Schauspieler sollen sich am Set von "Gotham" kennen- und lieben gelernt haben. Ihr Liebesglück wurde mit der Geburt ihrer Tochter im Jahr 2016 gekrönt.

Mit ihrer Hochzeit sind sie jetzt eine süße, kleine Familie. Wir wünschen ihnen alle Gute für die Zukunft.