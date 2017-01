"One Direction"-Aussteiger Zayn Malik Verlobung mit Gigi Hadid? 17.01.2017 15:41 Uhr / or

Haben sich "One Direction"-Aussteiger Zayn Malik und Gigi Hadid verlobt? Die "Victoria's Secret"-Schöne wurde nun zumindest mit einem Ring am Finger gesichtet, der es in der Gerüchteküche brodeln lässt.

"One Direction"-Aussteiger Zayn Malik (24) und Model Gigi Hadid (21) gehören zu den süßesten Paaren des Musikgeschäfts, regelmäßig lassen sie ihre Fans mit süßen Kuschel-Pics in den sozialen Netzwerken an ihrem Leben teilhaben. Und bei so viel offensichtlichem Liebesglück verwundert es nicht, dass bereits seit Längerem über eine mögliche Verlobung des Paares spekuliert wird. Nun hat die Laufstegschönheit den Gerüchten selbst neue Nahrung gegeben: mit einem verdächtigen Ring am Finger.

Auf Paparazzi-Bildern, die laut "Hollywood Life" am Montag in New York aufgenommen wurden, ist Gigi Hadid mit dem funkelnden, mutmaßlich neuen Ring am Finger zu sehen. Interessant: Die "Victoria's Secret"-Beauty hält ihre Hand im Moment der Aufnahme so vor dem Körper, als ob sie dem Fotografen extra ihren Ringfinger zeigen möchte. Ist sie etwa so stolz auf den mutmaßlichen Verlobungsring von Zayn Malik, dass sie ihn gleich der Öffentlichkeit präsentieren wollte? Das bleibt im Bereich des Spekulativen. Insbesondere, da es erst vor Kurzem hieß, dass das Model eigentlich noch nicht bereit für die Ehe sei und bereits einen Antrag des ehemaligen "One Direction"-Mitglieds abgelehnt habe.

"Sie ist erst 21 und fühlt sich noch nicht bereit, den Bund fürs Leben einzugehen. Und so hat sie ihn abgelehnt", berichtete ein Informant vor wenigen Wochen dem "Life & Style"-Magazin. Eine Quelle von "Hollywood Life" war zudem der Überzeugung: "Sollten sie sich verloben, ist das nichts, was Gigi verstecken würde. Sie ist stolz darauf, Zayn zu daten. Sollte sie ihn heiraten, gibt es nicht die Möglichkeit, dass sie ein Geheimnis daraus macht."