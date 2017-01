"One Direction"-Ex Zayn Malik gedisst Fieser Seitenhieb von Perrie Edwards 20.01.2017 17:01 Uhr / es

"One Direction"-Aussteiger Zayn Malik liegen weibliche Fans in aller Welt zu Füßen, doch eine will mit ihm bestimmt nichts mehr zu tun haben: Perrie Edwards. Die "Little Mix"-Sängerin disst ihren Ex-Freund nun mutmaßlich erneut – im neuen Musikvideo ihrer Band.

Einst galten "One Direction"-Star Zayn Malik (24) und Perrie Edwards (23) als Traumpaar der Musikwelt. Doch kurz nach seinem Ausstieg aus der Band folgte auch die Trennung von der Sängerin und seither soll sie nicht mehr gut auf ihn zu sprechen sein. Der Grund: Der britische Beau servierte sie angeblich per SMS ab. Jetzt ist das neue Musikvideo von Perrie Edwards Band "Little Mix" raus – und es könnte sein, dass sie erneut einen verbalen Giftpfeil in Richtung Zayn geschossen hat.

Im Video zum Song "Touch" legen Perrie Edwards und ihre "Little Mix"-Kolleginnen in knappen Outfits eine heiße Tanzeinlage mit sexy Typen hin, die Jungs und Mädels gehen vor der Kamera ordentlich auf Tuchfühlung. Für Spekulationen sorgen laut "Hollywood Life" aber nicht die heißen Bilder, sondern die Lyrics. Denn an einer Stelle heißt es in dem Song: "Ich habe das Gefühl, es ist das erste Mal, dass ich nichts vortäusche." Kann es sein, dass Perrie Edwards hiermit andeutet, dass Zayn Malik eine Niete im Bett war? Das weiß natürlich nur sie selbst, dennoch bietet diese Zeile Raum für Spekulationen. Insbesondere, weil es nicht das erste Mal ist, dass das ehemalige "One Direction"-Mitglied offenbar sein Fett weg bekommt.

Bereits im "Little Mix"-Song "Shout Out To My Ex" gibt es mutmaßlich Seitenhiebe auf Zayn Maliks Qualitäten als Liebhaber. In dem Track heißt es an die Nachfolgerin gerichtet: "Ich hoffe, sie bekommt besseren Sex. Ich hoffe, sie muss den Orgasmus nicht wie ich vortäuschen."