Seit knapp einem Jahr gibt es nichts Neues von "One Direction", Harry Styles und seine Kollegen haben eine Pause eingelegt. Doch ist das Ende der Auszeit schon in Sicht, oder müssen sich die Fans weiter in Geduld üben?

Es ist eine gute Nachricht für alle "One Direction"-Fans: Laut einem Informanten von "Hollywood Life" soll es auf alle Fälle eine Reunion der Band geben. Doch es gibt angeblich auch eine schlechte Nachricht: Noch sei das Comeback von Harry Styles (22), Niall Horan (23), Louis Tomlinson (25) und Liam Payne (23) in weiter Ferne. "Es wird passieren. Aber nach einer längeren Zeit des Wartens, als die Fans es wollen." Doch warum dauert es noch so lange?

Zunächst wollten sich die "1D"-Stars ihren Solo-Karrieren widmen. "Wir wissen alle, dass sie momentan an ihren eigenen Sachen arbeiten, aber Niall, Louis, Liam und Harry kommen definitiv wieder, aber bis dahin können Jahre vergehen." Denn bevor sich Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan und Liam Payne überhaupt wieder an die Arbeit für "One Direction" machen, habe die Solo-Karriere bei allen Bandmitgliedern Priorität. Letztlich sei das schon immer ihr Wunsch gewesen: "Die Leute vergessen, dass sie alle solo Erfolg haben wollten, aber sie wurden als Gruppe zusammen getan", erinnert sich die Plaudertasche an die Anfänge der Band in der Show "X Factor" zurück. "Sie wollen jetzt nichts mehr, als solo erfolgreich zu sein, bevor sie über ein Comeback der Band nachdenken.

Sollte "One Direction" irgendwann in der Zukunft ein Comeback als Band feiern, dürfte aber ein Hottie auf alle Fälle fehlen: Zayn Malik (24), der die Band bereits vor der Auszeit im März 2015 verließ. "Er wird nicht zurückkommen, wenn sie sich für die Reunion entscheiden", ist sich der Vertraute sicher.