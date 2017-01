"One Direction"-Star Harry Styles Album pünktlich zu den "Grammy®s 2017" 09.01.2017 11:11 Uhr / lm

Diese Neuigkeit dürfte die Herzen von Millionen "One Direction"-Fans höher schlagen lassen: Der Veröffentlichungstermin für das erste Soloalbum von Harry Styles steht augenscheinlich fest. Pünktlich zu den "Grammy®s 2017" wird es demnach endlich Musik von dem Mädchenschwarm geben.

Ob als sexy Model, heißer Soldat in "Dunkirk" oder als Musiker – "One Direction"-Schnuckel Harry Styles (22) brilliert einfach überall. Doch nun möchte er sich erst einmal wieder auf sein musikalisches Talent konzentrieren und seinen Band-Kollegen Niall Horan (23) und Louis Tomlinson (25) folgen: Harry will in Kürze mit einem Solo-Album zurück ins Rampenlicht treten. "Statt etwas über 'Dunkirk' zu sagen, arbeitet Harry daran seine Musik zu veröffentlichen, ein ganzes Album rund um die 'Grammys'", enthüllt eine unbekannte Quelle auf dem Klatschportal "Hollywood Life".

Das genaue Datum, an dem der Longplayer erscheinen soll, will Harry Styles aber nicht verraten. Denn nur so könne er die "One Direction"-Bewunderer richtig schocken. Demnach könne das Album Anfang oder Mitte Februar veröffentlicht werden – am 12. Februar finden die "Grammys 2017" statt. Auf eine Debüt-Single wolle der Lockenkopf allerdings verzichten. "Er hat genug Songs, um ein ganzes Album zu veröffentlichen, es muss nur noch die finale Logistik betrieben werden", fährt der Informant fort.

Dass Harry Styles neben seinem Filmdebüt nun auch noch neue Musik in der Pipeline hat, dürfte die Directioner in Ekstase versetzten – wäre da nicht die Tatsache, dass die "One Direction"-Reunion sich immer weiter nach hinten verschiebt. Während Niall Horan und Louis Tomlinson bereits mit ihren Liedern die Charts erobern, bastelt Liam Payne (23) noch eifrig an seinem Solo-Sound. Auch er will in naher Zukunft im Alleingang die Bühnen erobern.

Müssen sich die "One Direction"-Anhänger also weiterhin in Geduld üben und warten, bis sich Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne und Louis Tomlinson wieder zusammenschließen? Oder könnte 2017 ganz in Zeichen der britischen Jungs stehen, sprich Solo-Alben plus Band-Reunion?