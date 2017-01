"One Direction"-Star Harry Styles Auf Kuschelkurs mit Tom Hardy 12.01.2017 08:53 Uhr / tr

Welcher "One Direction"-Fan träumt nicht davon, eines Tages von Harry Styles in den Arm genommen zu werden. Am "Dunkirk"-Set durfte Tom Hardy solch einen intimen Moment mit dem Mädchenschwarm erleben. Doch wie war es, von Harry gedrückt zu werden?

Für das Kriegsdrama "Dunkirk" stand "One Direction"-Hottie Harry Styles (22) mit Hollywoodstars wie Tom Hardy (39) vor der Kamera. Der kam sogar in den Genuss, den Lockenkopf in die Arme zu schließen. Im Interview mit "Vanity Fair" beschreibt er dieses Erlebnis wie folgt: "Ich habe ihn einmal getroffen, recht kurz. Es war eine nette Umarmung. Er ist sehr höflich und einfach ein süßer Kerl." Diese kurze – aber recht intime Begegnung – hat bei Hardy aber offenbar Eindruck hinterlassen. Jedenfalls findet er nur lobende Worte für Harrys Schauspieldebüt.

"Es ist nicht leicht, aus seinem sehr speziellen Fachbereich zu kommen und rüberzuwechseln. Ich möchte nicht in diesen Schuhen stecken, aber von dem, was ich gehört habe, war es für ihn ein sehr angenehmer Übergang, weil er solch einen großartigen Job gemacht hat", schwärmt der "Dunkirk"-Kollege über die schauspielerische Leistung des "One Direction"-Sängers. Harry Styles habe damit belegt, dass er wirklich viele Fähigkeiten als Künstler besitze – und das eben nicht nur innerhalb der Band.

Ganz der Musik abgeschworen hat Harry Styles aber noch nicht. Einer unbekannten Quelle auf "Hollywood Life" zufolge, will Hazza schon in wenigen Wochen sein Solo-Album veröffentlichen. Rund um die "Grammys 2017" dürfen sich die "One Direction"-Bewunderer angeblich über Songs des Schönlings freuen. Demnach würde er seinen "1D"-Kollegen Niall Horan (23) und Louis Tomlinson (25) folgen, die bereits vor wenigen Wochen ihre jeweilige Debüt-Single auf den Mark gebracht haben. Auch Daddy-to-Be Liam Payne (23) arbeite an einer Solo-Platte, heißt es.

Zwar wird es schon bald neues Material von den "One Direction"-Jungs geben, was aber eine Band-Reunion betrifft, da herrschen immer noch Unklarheiten. Niall Horan und Liam Payne glauben an ein Comeback. Harry Styles hingegen meint, dass es noch etwas Zeit brauche, bevor das Quartett wieder gemeinsam auf der Bühne stehen wird und Louis Tomlinson schweigt sich indes komplett zu diesem Thema aus.