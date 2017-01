″One Direction″-Star Harry Styles Dieser Tweet verärgert die Fans 23.01.2017 18:00 Uhr / wa

Das hat sich Harry Styles gewiss anders vorgestellt. Eigentlich wollte der ″One Direction″-Sänger via Twitter offenbar nur dem Protest der Frauen gegen die Amtseinführung von Donald Trump applaudieren – doch dieses Vorhaben ging gewaltig nach hinten los.

"Gestern war großartig", freut sich Harry Styles (22) auf Twitter. "Einigkeit und Liebe. Immer gleichberechtigt. H", schließt der Brite seinen Post und bezieht sich allem Anschein nach auf die weltweiten Proteste von Frauen gegen den neuen US-Präsidenten Donald Trump (70). So weit, so gut, könnte man meinen, immerhin sammelte der Eintrag bislang schon mehr als 287.000 Likes. Doch einigen Fans gefällt die Nonchalance des "One Direction"-Stars überhaupt nicht, so kritisiert ein Follower: "Als Fan von dir muss ich sagen, das ist Quatsch. Du kannst dir nicht aussuchen, wann Feminismus dir passt und wann nicht."

Weiter kritisiert der vermeintliche "One Direction"-Anhänger, dass Harry Styles sich vor der US-Präsidentschaftswahl schließlich auch nicht deutlich gegen Donald Trump positioniert habe, gegen den die Proteste der Frauen am Sonntag gerichtet waren. "Wenn du wirklich für den Feminismus wärst, hättest du dich gegen Donald Trump ausgesprochen anstatt einfach nur die Leute am Wahltag aufzufordern, wählen zu gehen. Stattdessen präsentierst du dich nur als Feminist, wenn es dir gerade passt."

Heftige Kritik gegen den 22-Jährigen, der sich bislang nicht weiter dazu geäußert hat. Tatsächlich hat Harry Styles in der Vergangenheit kaum Stellung zu politischen Themen bezogen. Nur ein Eintrag auf Twitter aus den letzten Monaten schlägt ebenfalls einen feministischen Ton an. So schrieb der "One Direction"-Liebling am 8. März 2016: "Fröhlichen Internationalen Frauentag. Ich hoffe, er war wunderbar. H."

Immerhin scheint es einige Fans zu geben, die dem Jungstar bereitwillig zu Hilfe eilen. Sie argumentieren, dass Harry Styles als Brite sich auch nicht zwingend mit dem neuen US-Präsidenten befassen müsse.