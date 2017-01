"One Direction"-Star Harry Styles Dieser Tweet verursachte Paparazzi-Chaos 24.01.2017 09:27 Uhr / sk

Egal wo "One Direction"-Schnuckel Harry Styles auch auftaucht, versammeln sich Fans und Paparazzi gleichermaßen. Dank eines Tweets von Charlie Puth herrschte sogar einmal regelrechtes Chaos in einem Sushi-Restaurant – und das war der Grund.

Dank "One Direction" sorgt Harry Styles (22) weltweit für Massenhysterie. Selbst einige Musik-Kollegen werden noch ganz nervös, wenn sie auf den süßen Lockenkopf treffen – wie zum Beispiel Charlie Puth (25). Als er zum ersten Mal den Boyband-Hottie traf, war er derart aufgeregt, sodass er ein regelrechtes Chaos in einem Restaurant in Kalifornien verursachte.

"Ich hatte ein Meeting mit meiner Plattenfirma in einem Sushi-Restaurant namens 'Sushi Park' am Sunset Boulevard, als Harry Styles mit meinem inzwischen Kumpel Jess Azoff hereinkam. Ich konnte mich nicht mal mehr aufs Essen kontrieren, ich war so fasziniert von ihm", erinnert sich Charlie Puth an die erste Begegnung mit dem "One Direction"-Beau im Gespräch mit "MTV UK". Völlig überwältigt berichtete er von seiner prominenten Sichtung auf Twitter – mit fatalen Folgen.

"Während des Dinners endete ich damit, dass ich twitterte, nicht an Harry, einfach nur: 'Wow, kann nicht glauben, dass Harry Styles gerade in mein Sushi-Restaurant gekommen ist!'", verrät Charlie Puth. Womit er allerdings nicht gerechnet hätte: Zahlreiche Paparazzi und Fans stürmten binnen weniger Minuten das Lokal, nur um ein Foto von dem "One Direction"-Member zu ergattern. "Ich habe mich so geschämt", gesteht Puth.

Doch den Massenauflauf habe ihm Harry Styles nicht übel genommen. "Wir lachen inzwischen darüber", enthüllt Charlie Puth. "Harry stichelt jetzt immer: 'Du wirst nicht twittern, wo wir abhängen oder?'" Doch selbst ohne Twitter-Hinweise über den Aufenthaltsort des "One Direction"-Kollegens von Liam Payne (23), Niall Horan (23) und Louis Tomlinson (25) wird der Mädchenschwarm früher oder später von einem Directioner entdeckt. Jüngst wurde er am Flughafen in Los Angeles gesichtet. Ob er für die Fertigstellung seines vermeintlichen Solo-Albums zurück in die Stadt der Engel gereist ist?