"One Direction"-Star Harry Styles Ekeliger Hundekot-Vorfall enthüllt 18.01.2017 14:26 Uhr / sk

Igitt, was war denn da bei "One Direction"-Schnuckel Harry Styles los? Fernsehmoderator Nick Grimshaw enthüllte in einem Radiointerview eine pikante Geschichte über den Frauenschwarm – und die hat einen hohen Ekelfaktor.

"One Direction"-Mitglied Harry Styles (22) war am Montag bei Nick Grimshaw (32) zu Besuch, wie letzterer am Dienstag in einer Radiosendung verriet, so die Plattform "Unreality TV". Der DJ erzählte dabei von einem ziemlich unschönen Ereignis, das sich am Abend davor in seinem Haus zugetragen haben soll. "Harry Styles kickte letzte Nacht einen alten Hundehaufen durch die Gegend. Ziemlich peinlich. Er hatte dieselbe Farbe, wie der Teppich. Er rief: 'Was ist das?' und kickte es. Ich sagte ihm, dass ich es für Hundekot hielt."

Was der angebliche Hundehaufen in seinem Zuhause zu suchen hatte – darauf wusste Nick Grimshaw selbst keine Antwort. "Ich muss es übersehen haben, weil es dieselbe Farbe hatte wie der Teppich. Ziemlich peinlich. Ich denke, es lag dort eine ganze Weile. Sie gehen in mein Gästezimmer und tun es dort, denke ich." Klingt ganz so als hätte der Buddy des "One Direction"-Beaus seine Haustiere nicht wirklich unter Kontrolle, oder? Beschämt reagierte Nick Grimshaw aber blitzschnell und entfernte den Hundehaufen. "Ich hatte das Gefühl, es war unpassend", gestand er im weiteren Verlauf. Von der Reaktion seines Kumpels Harry Styles zeigte er sich aber ziemlich amüsiert. "Er hat es einfach weggekickt … ziemlich weit sogar. Beeindruckend."

Derweil sorgen sich treue "One Direction"-Fans, dass Niall Horan (23) seine Bandkollegen aktuell vermisst und hoffen, auf eine baldige Reunion der Stars. Vor zwei Tagen postete der Ire bei Twitter nämlich eine süße Botschaft: "Vor sieben Jahren meldete ich mich bei 'X-Factor' an … Das ist sehr schwer zu glauben. Alles, was ich sagen kann ist: Vielen Dank, ihr habt mein Leben verändert.'"