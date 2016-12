"One Direction"-Star Harry Styles Fans kritisieren Pelz-Look 21.12.2016 15:55 Uhr / wa

Bei seinem jüngsten Ausflug in London hat "One Direction"-Beau Harry Styles sich einen modischen Fehltritt erlaubt: Er trug einen Pelz-Mantel. Die Directioner sind regelrecht entsetzt und kritisieren den Look ihres Idols in den sozialen Netzwerken.

Eigentlich gilt Harry Styles (22) als echte Stil-Ikone. Doch nun hat der "One Direction"-Sänger vermutlich eine absolute Modesünde begangen: Er wurde mit einem Pelz-Mantel in London erwischt, wie Paparazzi-Pics von "Splash" zeigen. Bei der flauschigen Jacke soll es sich um einen Mantel von "Saint Laurent" handelt, der stolze 5.459 Euro kostet. Die Fans des Lockenkopfs zeigen sich ganz empört in den sozialen Netzwerken und lassen ihrer Wut freien Lauf.

"Harry Styles hat echten Pelz getragen", behauptet ein Twitter-User. "Und nun überdenke ich all meine Entscheidungen im Leben." Ein anderer "One Direction"-Fan ist einfach nur enttäuscht von dem Musiker. "Dachte, du wärst besser als jemand, der echten Pelz tragen würde. Schäm dich! Ich bin angewidert." Für manch ein "1D"-Girl steht fest: Sollte Harry tatsächlich echten Pelz getragen haben, dann ist er für sie gestorben.

Dass Harry Styles angeblich Pelz trägt, kommt für die Fangemeinde von "One Direction" ziemlich überraschend. Machte sich der Kollege von Liam Payne (23), Niall Horan (23) und Louis Tomlinson (24) in der Vergangenheit doch für die Delfine aus "Sea World" stark – und nun dieser vermeintliche Pelz-Skandal. Warum setzt er sich für das Wohl der Meeresbewohner ein, aber nicht für ein kleines Lamm, fragen sich seine Bewunderer.

Ob für den Mantel von Harry Styles tatsächlich ein Tier sterben musste, ist allerdings nicht bekannt. "Shearling", wie dieser Look genannt wird, kann entweder aus echtem Lammfell bestehen oder aber auch aus synthetischen Stoffen hergestellt werden. Vielleicht hat sich der Herzensbrecher von "One Direction" also für die tierfreundliche Variante entschieden