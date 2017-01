"One Direction"-Star Harry Styles Im Fashion-Duell mit Zayn Malik 06.01.2017 12:28 Uhr / am

Einst standen sie Seite an Seite für "One Direction" auf der Bühne, nun sind Harry Styles und Zayn Malik erbitterte Konkurrenten – zumindest in Sachen Mode.

Denn laut "GQ" und "Fashionista" sind die beiden einstigen "One Direction"-Kollegen diejenigen, die die Mode-Fans in diesem Jahr im Auge behalten sollten, wenn es um innovative Looks geht. Dass die beiden "One Direction"-Beaus als echte Trendsetter gelten, hat dabei unterschiedliche Gründe. Zayn Malik (23) mischt – wohl auch dank Model-Freundin Gigi Hadid (21) – schon länger im Fashion-Business mit. Erst kürzlich tat sich der "Pillowtalk"-Sänger mit dem Schuhlabel "Giuseppe Zanotti" zusammen und designte eine eigene Kollektion edler Treter. Harry Styles (22) hingegen fiel immer wieder durch auffällige und gewagte Outfits auf und bewies, dass er einfach in jedem Look glänzen kann. Wer sonst schafft es, in einem kunterbunten Hawaii-Hemd wie ein lässiger Rocker auszusehen?

Über Zayn Malik schrieb das Magazin "GQ": "Ob auf dem roten Teppich oder beim Shoppen mit Supermodel-Freundin Gigi Hadid – er ist wahrlich der Inbegriff des modernen Superstars. " Harry Styles hingegen könne schlicht alles tragen. Dies bestätigte auch Moderator James Corden (38) mit einer witzigen Anekdote: "Ich erinnere mich, einmal sind wir durch einen Flughafen auf Jamaica gelaufen und haben praktisch die gleichen Klamotten getragen: ein T-Shirt, schwarze Jeans und braune Schuhe. Er sah aus wie ein Rockstar und ich sah aus wie sein Fahrer. "

Doch nicht nur mode-technisch könnten "One Direction"-Aussteiger Zayn Malik und sein ehemaliger Band-Kumpel Harry Styles sich 2017 ein hartes Battle liefern. Auch musikalisch will Haz in diesem Jahr voll durchstarten – und Zayn auf Solo-Pfaden Konkurrenz machen. "Fashionista" sieht Harry dabei klar im Vorteil. "Wir glauben fest daran, dass 2017 Harry Styles gehört – neue Musik wäre nur die Glasur auf dem Kuchen", befand das Blatt schlicht.