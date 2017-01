"One Direction"-Star Harry Styles Liebes-Reunion mit Taylor Swift? 03.01.2017 13:29 Uhr / or

Neues Jahr, neues Glück – gilt das etwa auch für "One Direction"-Hottie Harry Styles und Taylor Swift? Die beiden sollen zusammen gesichtet worden sein und schon beginnt die Gerüchteküche über eine mögliche Liebes-Reunion zu brodeln.

Der "One Direction"-Sänger Harry Styles (22) und Taylor Swift (27) dateten sich bereits vor einigen Jahren. Ihre Romanze sollte nicht lange währen. Doch jetzt gibt es Spekulationen, dass Haylor ein Liebes-Comeback feiern und sich wieder annähern. Eine Twitter-Userin zwitscherte: "Ich habe gerade Harry Styles und Taylor Swift zusammen gesehen. Ich dachte, sie hätten Schluss gemacht??" Fans der zwei Musiker rasteten prompt aus und gaben ihre Meinung zu den Gerüchten kund. "Erzähl mir mehr!!!" oder voller Euphorie "Haylor sind zurück" hieß es auf den sozialen Netzwerken. Ein anderer Nutzer zeigt sich ob der Neuigkeiten ganz gefühlsbetont: "Macht keine Späße. Spiel nicht mit meinen Gefühlen."

Die Liebe zwischen dem "One Direction"-Hottie und Taylor Swift brach auseinander, weil Harry Styles angeblich fremdging. Eine Freundin von TayTay gestand damals dem "Vanity Fair"-Magazin: "Er verschwand eine Nacht lang und danach wollte er einfach nicht weitermachen." Eine herbe Kränkung, die die "Shake It Off"-Interpretin erst einmal verarbeiten musste. Und sie tat es ganz auf ihre eigene Weise: mit den typischen Trennungssongs. In "I Wish You Would" besang sie nächtliche Ausflüge mit dem Auto – eine Anspielung auf das Liebes-Aus mit dem Lockenkopf? Es wirkte ganz so, denn schon kurze Zeit später erschien der Song "Perfect" von "One Direction", der ähnliche Passagen aufwies und als perfekte Antwort auf den Trennungshit gedeutet wurde.

Auch der Song "Style" galt als eindeutige Anspielung auf die Romanze mit Harry Styles. Dieser zeigte sich wegen der Spekulationen jedoch weder angegriffen noch verletzt. In einem Gespräch mit "Entertainment Tonight" gab er an: "Wir alle schreiben über unsere persönlichen Erfahrungen, aber es muss sich nicht immer auf die eine Sache beziehen. Menschen können viele Dinge auf unterschiedlichste Weise interpretieren."