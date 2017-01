"One Direction"-Star Harry Styles Neuer Künstlername für Solokarriere? 06.01.2017 09:40 Uhr / or

Ist das "One Direction"-Aus nun doch so gut wie sicher? Harry Styles will angeblich für eine Solokarriere seinen Namen ändern. Ab sofort möchte der Mädchenschwarm demnach nur noch Styles genannt werden.

Nach wie vor müssen die "One Direction"-Fans um die Zukunft ihrer Lieblingsband bangen. Während Niall Horan (23) und Louis Tomlinson (25) bereits solo unterwegs sind, werden auch die Pläne von Harry Styles (22) offenbar immer konkreter. Um sich erfolgreich von "1D" abzukapseln, plane er laut einer unbekannten Quelle im "National Enquirer" eine Namensänderung. Ab sofort möchte er nur noch Styles genannt werden, heißt es. Mit seinem Team habe er sich bereits zusammengesetzt und über den neuen Künstlernamen diskutiert.

"Weil er plötzlich mit seinem zweiten Weltkriegsfilm 'Dunkirk' in der Schauspielerei unterwegs ist, möchte er auf der Leinwand unter Harry Styles bekannt sein. Aber seltsamerweise beharrt er nun darauf, auf Platten nur noch Styles genannt zu werden", will der Informant wissen. Angeblich habe sich der Lockenkopf von einem ehemaligen "One Direction"-Mitglied inspirieren lassen: Zayn Malik (23) nennt sich seit seinem Ausstieg schlichtweg Zayn.

Sollte Harry Styles tatsächlich im musikalischen Bereich nur noch als Styles unterwegs sein, bedeutet das dann das Ende für "One Direction"? Oder möchte er seine zwei Karrieren einfach nur in Zukunft voneinander trennen? Weder das eine noch das andere scheint der Fall zu sein. Denn wie die Internet-Polizisten von "Gossip Cop" erfahren haben, sei die Namensänderungen "totaler Nonsens."

Ein Nahestehender des "One Direction"-Hotties kann bestätigten, dass sich Harry Styles keinen neuen Künstlernamen zulegen möchte. Zudem habe das Klatschblatt erst vor einiger Zeit behauptet, dass der Womanizer beim Sex mit einem Mann auf der Toilette erwischt wurde. Auch an diesem Gerücht war nichts dran. Was die Liebeleien hingegen mit Taylor Swift (27) und Kendall Jenner (22) betrifft – da scheint Harry in der Tat nichts anbrennen gelassen zu haben.