"One Direction"-Star Harry Styles Öffentlicher Korb von Kendall Jenner 30.01.2017 08:36 Uhr / cb

Eigentlich gilt Harry Styles als der Womanizer unter den "One Direction"-Jungs, doch nun muss er einen Korb einstecken. Auf dem "Kings of Leon"-Konzert am vergangenen Samstag im kalifornischen Inglewood traf er auf seine Ex Kendall Jenner – und die zeigte ihm die kalte Schulter.

Zahlreiche Promis erschienen zum "Kings of Leon"-Gig in Inglewood, Kalifornien. Auch "One Direction"-Hottie Harry Styles (22), der seit wenigen Tagen wieder in Los Angeles weilt, ließ sich den Auftritt nicht entgehen. Von aufmerksamen Fans wurde er zusammen mit ein paar Freunden im Publikum gesichtet. Besonders pikant: Nur wenige Meter von ihm entfernt stand seine Ex-Freundin Kendall Jenner (21). Feiern Hendall etwa ihr Liebes-Comeback?

Auch wenn Harry Styles und Kendall Jenner zusammen bei den "Kings of Leon" waren – Funken flogen ganz sicher nicht, im Gegenteil. "Kendall und Harry hatten einen sehr peinlichen Moment, als sie Backstage in der VIP-Area ziemlich nah beieinander standen", enthüllt eine unbekannte Quelle auf der Klatschseite "Hollywood Life". "Aber sie haben sich ziemlich gut ignoriert." Falls der "One Direction"-Lockenkopf daran gedacht hatte, noch einmal bei seiner On/Off-Flamme landen zu können, wurde er enttäuscht.

"Kendall ist über Harrys Mist hinweg und sitzt auf ihrem hohen Ross – sie lächelte ihn an, um ihn dann für den restlichen Abend höflich zu ignorieren", schildert der Informant das Treffen von Harry Styles und Kendall Jenner. "Sie hatte keine Ahnung, dass er da sein würde, aber ihr machte das nichts aus. Kendall wusste, sie würde ihm früher oder später begegnen, deshalb ist sie gewissermaßen froh, dass es nun vorbei ist." Aktuell schwebe die "Victoria's Secret"-Beauty ohnehin mit A$AP Rocky (28) auf Wolke sieben. Der "One Direction"-Schnuckel habe seine Chance verpasst.

"Sie ist nun sehr glücklich mit A$AP und würde Harry nicht einmal daten, wenn er betteln würde", stellt die Plaudertasche klar. Ist eine Hendall-Reunion somit ein für alle Mal Geschichte? Vielleicht gibt der Geburtstag von Harry Styles endgültig Gewissheit. Am 1. Februar wird der "One Direction"-Kollege von Liam Payne (23), Niall Horan (23) und Louis Tomlinson (25) 23 Jahre alt. Ob Kendall Jenner vielleicht zur Party kommen wird? Schließlich war der Mädchenschwarm auch auf ihrer Feier am 2. November.