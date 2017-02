"One Direction"-Star Harry Styles Süße Geburtstagsüberraschung von Bandkollegen 02.02.2017 11:11 Uhr / am

Am 1. Februar hatte "One Direction"-Schnuckel Harry Styles Geburtstag. Nicht nur die Fans feierten seinen Ehrentag in den sozialen Netzwerken, auch seine Kumpels Liam Payne, Niall Horan und Louis Tomlinson hatten eine süße Überraschung für ihn parat.

Auch wenn die Jungs von "One Direction" aktuell getrennte Wege gehen, sind sie nach wie vor füreinander da. Das wurde am Geburtstag von Harry Styles (23) mal wieder deutlich. Anlässlich seines Ehrentags ließen es sich Louis Tomlinson (25), Niall Horan (23) und Liam Payne (23) nicht nehmen, Glückwünsche an Hazza zu verschicken. Einer von ihnen deutete sogar eine baldige Reunion an.

"Happy Birthday Kumpel. Hab einen schönen Tag, bis bald", schrieb Niall Horan an das "One Direction"-Geburtstagskind auf Twitter. Klingt fast danach, als plane der Blondschopf demnächst ein Treffen mit Harry Styles. Ob Niall vielleicht sogar zur Party eingeladen war? Denn Louis Tomlinson deutete in seinen Glückwünschen einen wilden Abend für seinen Buddy an. "Happy Birthday Kumpel. Hab eine verrückte Nacht", so Tommo. Mit wem der Lockenkopf auf sein neues Lebensjahr anstieß, ist bislang allerdings nicht bekannt. Ob auch das eine oder andere "1D"-Mitglied anwesend war, kann daher nur spekuliert werden.

Liam Payne hält sich jedenfalls aktuell ebenfalls in Los Angeles auf, wo Harry Styles seinen Geburtstag verbracht haben soll. Auch er verschickte einen liebevollen Twitter-Post an den Mädchenschwarm. "Happy Birthday H. Hoffe, du hast einen tollen. Ganz viel Liebe, Payno", lautete der Beitrag des "One Direction"-Daddys in spe. Wann sich das Quartett endlich wiedersieht, bleibt weiterhin ungewiss.

Jüngst hieß es auf dem Klatschportal "Hollywood Life", dass die Solo-Karrieren von Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan und Louis Tomlinson zunächst einmal Vorrang haben würden. Ein unbekannter Informant verriet: "Wir alle wissen, dass sie momentan an ihren eigenen Sachen arbeiten, aber Niall, Louis, Liam und Harry kommen definitiv wieder, aber bis dahin können Jahre vergehen." Eine private Reunion könnte allerdings jederzeit stattfinden – den Directioners wäre es zu wünschen.