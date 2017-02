"One Direction"-Star Harry Styles Was läuft mit Dua Lipa? 01.02.2017 10:33 Uhr / lm

Taylor Swift, Kendall Jenner – der "One Direction"-Hottie Harry Styles hat sich bereits einen Namen als Herzensbrecher gemacht. Nun könnte der Womanizer die nächste Promi-Dame am Haken haben: Ihm wird eine Romanze mit Dua Lipa nachgesagt. Doch was ist dran an der vermeintlichen Liaison?

Seit einer gemeinsamen Spitztour im Jahre 2013 wird "One Direction"-Schnuckel Harry Styles (23) immer wieder mit der britischen Sängerin Dua Lipa (21) in Verbindung gebracht. Zuletzt wurden die beiden an Weihnachten in London erwischt. Ist der Mädchenschwarm etwa nicht mehr auf dem Single-Markt? Die hübsche Brünette bezieht nun Stellung zu den wilden Spekulationen in der britischen "The Sun" – Millionen von Teenies dürfte ein Stein vom Herzen fallen.

"Er ist ein Freund von mir", stellt Dua Lipa klar. Schon seit einer Weile sei sie mit dem "One Direction"-Beau befreundet und würde daher auch hin und wieder Zeit mit ihm verbringen. "Glaubt es oder nicht, aber wir sind nur in einem Risotto-Ball-Restaurant gewesen, haben dort abgehangen und wurden dabei erwischt", klärt sie das jüngste Treffen mit Harry Styles auf. Zudem habe sie ihr Herz bereits an einen anderen verschenkt.

"Er ist ein Koch und ein Model. Der Mann kann kochen – er ist wirklich gut", schwärmt Dua Lipa über ihren tatsächlich Freund. Es sieht ganz danach aus, als werde "One Direction"-Frontmann Harry Styles seinen Geburtstag am 1. Februar als Single verbringen, oder? Jüngst wurde er nämlich mit seiner Ex-Flamme Kendall Jenner (21) auf dem "Kings of Leon"-Konzert im kalifornischen Inglewood erwischt. Doch eine unbekannte Quelle teilte dem Klatschportal "Hollywood Life" mit, dass sich die beiden "höflich ignoriert" hätten.

Sollte Harry Styles seinen Ehrentag groß feiern, bleibt es spannend, wer alles zur Party kommen wird. Es stellt sich nicht nur die Frage, von welchen hübschen Damen der Schönling umgeben sein wird, sondern auch, ob es womöglich zu einer "One Direction"-Reunion kommt. Aktuell halten sich alle vier "1D"-Mitglieder in den USA auf. Liam Payne (23) und Niall Horan (23) weilen in Los Angeles, Louis Tomlinson (25) wurde jüngst in New York gesichtet. Ob sie sich allesamt an Hazzas Geburtstagsfeier wiedersehen werden?