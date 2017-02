"One Direction"-Star Harry Styles Wilde Geburtstags-Party mit Adele und Co. 02.02.2017 17:24 Uhr / wa

Am 1. Februar hatte Harry Styles Geburtstag und zu diesem Anlass ließ es der "One Direction"-Beau ordentlich krachen. Das Geburtstagskind feierte eine wilde Party mit Stars wie Adele – und offenbar jeder Menge Alkohol.

Harry Styles (23) nutzt die "One Direction"-Auszeit, um fleißig an seiner Solo-Karriere zu basteln. Doch an seinem Ehrentag gönnte sich der britische Beau offenbar eine Pause von der harten Arbeit und feierte eine wilde Geburtstagssause. Wie "Mail Online" berichtet, stieg die Party in intimer Runde am Mittwoch im "Café Habana" im kalifornischen Malibu. Die ganze Nacht habe der Musiker mit seinen Gästen gefeiert, darunter prominente Gesichter wie Adele (28), Cindy Crawford (50) und Cuba Gooding Jr. (49).

Und wie es aussieht, hat Harry Styles den Abend in vollen Zügen genossen: "Harry wirkte so, als hab er eine großartige Zeit mit einer kleinen Gruppe von Freunden", beschreibt ein Augenzeuge dem Portal die Szenerie. "Sie tranken Tequila und vergnügten sich bei Karaoke." Bei der Feier entstanden auch Fotos vom "One Direction"-Schnuckel, die das Portal veröffentlichte. Besonders interessant: Nicht nur Adele und Co. feierten den Gastgeber. Auf einem Pic ist Harry Styles mit einer unbekannten Blondine abgelichtet, die offenbar Gefallen an ihm gefunden hat, beim Gespräch mit dem Hottie scheint sie hin und weg zu sein.

Doch die mysteriöse Dame blieb allem Anschein nach nicht der einzige Flirt des Abends, ein anderes Bild zeigt Harry Styles im angeregten Gespräch mit einer braunhaarigen Beauty – für die es im Laufe des Abends sogar eine innige Umarmung gab. Von seinen "One Direction"-Kollegen Louis Tomlinson (25), Niall Horan (23) und Liam Payne (23) fehlte auf der Feier allerdings jede Spur. Vergessen haben sie ihren Kumpel an seinem Geburtstag aber nicht, in den sozialen Netzwerken schickten sie ihm ihre Glückwünsche. "Happy Birthday Kumpel. Hab einen schönen Tag, bis bald", schrieb beispielsweise Niall Horan auf Twitter.