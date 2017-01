"One Direction"-Star Harry Styles Zayn Malik braucht Schauspieltipps 19.01.2017 17:43 Uhr / sk

Harry Styles arbeitet bereits fleißig an seiner Schauspielkarriere, nun könnte offenbar auch sein ehemaliger "One Direction"-Kollege Zayn Malik folgen. Ob Harry ein paar Tipps für seinen alten Weggefährten übrig hat?

Nach dem Zoff, die der "One Direction"-Ausstieg von Zayn Malik (24) im März 2015 zur Folge hatte, scheint es zumindest unwahrscheinlich, dass Harry Styles (22) seinem ehemaligen Bandkollegen hilfreich zur Seite stehen wird. Ein paar Tipps könnten dem Aussteiger aber bestimmt helfen, denn wie "Elle" berichtet, wurde Zayn am Set von "Ocean's Eight" in New York gesichtet. Ob der britische Beau einen Cameo-Auftritt haben wird?

Es sieht zumindest ganz so aus, als würde Zayn Malik das Spin-Off mit den weiblichen Gaunern verstärken. Bilder zeigen den Musiker offenbar beim Verlassen des Sets in Manhattan. Ganz elegant gekleidet kommt der Freund von Model Gigi Hadid (21) daher, auf den Pics ist er in einem weißen Smoking und einem weißen Hemd zu sehen, die er mit einer schwarzen Anzughose kombiniert. Demnach könnte der ehemalige Bandkollege von Harry Styles in einer nachgestellten Szene der "Met"-Gala zu sehen sein, die Teil von "Oceans Eight" sein soll – und in der mutmaßlich viele weitere Prominente Kurzauftritte haben werden: Kendall Jenner (21) und Kim Kardashian (36) sind nur zwei Namen, die aktuell für Cameo-Auftritte gehandelt werden.

Wer bei der nachgestellten Gala letztlich alles zu sehen sein wird, wird sich vermutlich erst im Sommer 2018 zeigen, dann läuft "Oceans Eight" voraussichtlich in den US-Kinos an. Auf das Filmdebüt von Harry Styles müssen die "One Direction"-Fans nicht mehr so lange warten. "Dunkirk" mit Harry Styles und Tom Hardy (39) startet bereits im Juli 2017 in den Lichtspielhäusern.