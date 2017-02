"One Direction"-Star Liam Payne Baby-Foto bringt Fans zum Ausrasten 03.02.2017 17:48 Uhr / cb

Die Fans fiebern bereits der Geburt des nächsten "One Direction"-Babys entgegen. Jetzt hat Liam Payne ein Bild mit einem Kind geteilt – und die Fans sind völlig aus dem Häuschen.

Bei dem Baby, von dem der "One Direction"-Star ein Bild auf seinem Instagram-Profil teilte, handelt es sich aber nicht um ein Kind aus Fleisch und Blut, sondern eher um ein Kunstwerk. Auf dem Pic ist Liam Payne (23) bei Aufnahmen im Studio zu sehen. Ganz lässig mit Kopfhörern und Shirt steht er vor dem Mikrofon. Eigentlich ein unspektakuläres Bild von der Arbeit, wie er es in den letzten Wochen bereits mehrmals in seinem virtuellen Fotoalbum mit den Followern geteilt hatte. Was die Fans zum Ausrasten bringt, ist ein Baby-Foto an der Wand.

Denn wie es aussieht, schaut Liam Payne beim Singen genau in Richtung des kleinen Wonneproppen. Ob der "One Direction"-Hottie seinen Fans mit dieser Momentaufnahme eine Botschaft schicken wollte? Das glauben zumindest viele Follower, wie sich an den Reaktionen im Netz zeigt. "Bin ich die Einzige, die denkt, dass das Baby-Gesicht ein Zeichen ist?", fragt beispielsweise eine Userin auf Twitter und fügt dem Kommentar die Hashtags "'baby" und "cheryl schwanger" hinzu. Ob es sich bei dem Bild im Hintergrund um einen Zufall handelt oder der britische Beau tatsächlich eine geheime Botschaft senden wollte, bleibt unklar. Er selbst kommentierte das Pic zumindest nicht, sondern fügte ihm lediglich zwei Kopfhörer hinzu.

Auch die Schwangerschaft von Cheryl Cole (33) bietet weiterhin Raum für Spekulationen, denn bislang haben sich weder die Sängerin noch Liam Payne zu dem Thema geäußert. Das übernahm "One Direction"-Kollege Niall Horan (23) dafür kürzlich. Im Gespräch mit "Daily Star" erzählte der irische Schnuckel, wie es seinem Kumpel so kurz vor der Geburt seines ersten Kindes geht: "Liam hat nicht gesagt, dass er nervös ist, aber ich bin mir sicher, dass er es ist."