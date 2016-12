"One Direction"-Star Liam Payne Cheryl Cole heizt Hochzeitsgerücht an 30.12.2016 17:06 Uhr / or

"One Direction"-Star Liam Payne: Cheryl Cole heizt Hochzeitsgerücht an © WENN.com Schon länger wird über eine Hochzeit von "One Direction"-Beau Liam Payne und Cheryl Cole spekuliert. Jetzt gab die Sängerin selbst den Spekulationen neue Nahrung. Das erste Kind von "One Direction"-Star Liam Payne (23) und Cheryl Cole (33) ist offensichtlich unterwegs, über eine mögliche Hochzeit des Paares wird bislang nur spekuliert. Die Betroffenen selbst hüllen sich nach wie vor zu beiden Themen in Schweigen. Doch nun sorgt ein Instagram-Kommentar der Musikerin für Gesprächsstoff. Konkret geht es laut "Mirror" um das Hochzeitsfoto von Make-up-Artist Karin Darnell, die für viele Stars arbeitet und vor Kurzem geheiratet hat. Das Bild kommentierte die Liebste von Liam Payne wie folgt: "Du siehst wunderschön aus. Gratuliere." Den Glückwünschen fügte sie Emojis in Form eines Smileys mit Herzaugen, eines Rings, einer Braut und eines Bräutigams hinzu. Ob Cheryl Cole damit andeuten wollte, dass sie selbst bald mit ihrem "One Direction"-Schatz in den Hafen der Ehe einläuft? Ganz ausgeschlossen ist es zumindest nicht. Immerhin wurde erst kürzlich berichtet, dass das Promi-Paar seine Hochzeit in naher Zukunft plane. Der britische Beau soll sogar schon die Ringe besorgt haben. "Er hat die Ringe vor ein paar Wochen gekauft", so ein Informant des "Now"-Magazins. "Er ist altmodisch und möchte, dass ein Baby einen Vater und eine Mutter hat, die verheiratet sind." Zudem wusste die Quelle zu berichten, dass Cheryl Cole zu den Bräuten gehöre, die bei den Hochzeitsvorbereitungen deutlich übertreiben würden, vor allem was die Wahl der Location anbelangt. Ob im kommenden Jahr tatsächlich die Hochzeitsglocken für Liam und Cheryl läuten, bleibt aber spekulativ, so wenig, wie sich das Pärchen zu seinem Privatleben äußert. Nur den Babybauch konnte sie nicht länger verstecken. Dem Umfang nach zu urteilen, dürfte ihr erstes Kind Anfang des kommenden Jahres das Licht der Welt erblicken.