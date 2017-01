"One Direction"-Star Liam Payne Cheryl hat klare Vorstellungen von Kindererziehung 25.01.2017 16:07 Uhr / cb

"One Direction"-Star Liam Payne und Cheryl Cole werden offenbar in naher Zukunft Eltern. Doch wie soll ihr Kind aufwachsen? Die Sängerin selbst hat schon lange ganz konkrete Vorstellungen von Kindererziehung.

Seit Wochen spekulieren "One Direction"-Fans über den offensichtlichen Babybauch von Cheryl Cole (33), nur die mutmaßlich werdenden Eltern selbst haben sich bislang nicht zu den Gerüchten geäußert. Welche Vorstellungen von Kindererziehung die Freundin von Liam Payne (23) hat, tat sie aber bereits vor Jahren im Buch ihrer ehemaligen Band "Girls Aloud" kund, wie "The Sun schreibt. Und demnach scheint ihr vor allem eines wichtig zu sein: Dass ihr Kind nicht verwöhnt wird.

"Ich bin froh, dass ich nicht in einer privilegierten Situation aufgezogen wurde, weil du siehst einige Kinder, und alles was sie kennen, sind teure Klamotten und die neuesten Modelle von dem und dem zu bekommen", zitiert das britische Blatt aus dem Buch der Band "Dreams That Glitter". Doch das sei nicht das Leben. Und: "Es gibt nichts Schlimmeres als verwöhnte Kinder." Schon damals war für die jetzige "One Direction"-Freundin klar: "Ich werde meine Kinder definitiv wissen lassen, dass das Leben kein Zuckerlecken ist und ja, du könntest wunderbare Dinge haben, aber glaub mir, du musst sie würdigen. Es gibt keine Möglichkeit, dass sie alles bekommen, was sie wollen."

Ob Liam Payne das genau so sieht? Mittlerweile dürften sich der britische Beau und seine Liebste über Kindererziehung ausgetauscht haben. Denn bereits Ende November 2016 war der Babybauch von Cheryl Cole so deutlich zu sehen, dass die Geburt des nächsten "One Direction"-Babys nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen dürfte. Doch noch vor Kurzem meldete sich der Musiker aus dem entfernten Los Angeles via Instagram zu Wort. Ob er pünktlich zur Geburt zurück in Großbritannien ist?