"One Direction"-Star Liam Payne Deprimiert ohne Cheryl? 19.01.2017

"One Direction"-Star Liam Payne und seine Freundin Cheryl Cole erwarten offenbar schon bald Nachwuchs, dennoch trennt sie momentan eine große räumliche Distanz. Ob der Hottie deshalb in einer neuen Videobotschaft so betrübt aussieht?

Das Timing könnte bei "One Direction"-Star Liam Payne (23) und seiner Liebsten Cheryl Cole (33) bestimmt besser sein. Dem Bauch der Musikerin nach zu urteilen dürfte ihr erstes Kind in naher Zukunft das Licht der Welt erblicken. Doch während sie Berichten zufolge in Großbritannien der Geburt entgegenblickt, nutzt er die Pause von "1D" für die Arbeit an neuer Musik als Solo-Künstler – in Los Angeles. Von dort hat sich der britische Beau nun via Facebook an seine Fans gewandt. Und in dem kurzen Video gab Liam eine einsame Figur ab, richtig traurig wirkte er, als er live zu den Followern in die Kamera sprach. Ob er so große Sehnsucht nach Chery Cole hat?

Diese Frage beantwortete der "One Direction"-Star im kurzen Facebook-Clip nicht, dafür gab Liam Payne andere interessante Details zu seinem musikalischen Schaffen preis. "Wir haben eine lange Zeit nicht miteinander gesprochen und da dachte ich, ich sage mal Hallo", beginnt der Freund von Ceryl Cole, bevor er von seinem Arbeitstag im Studio berichtet: "Das ist das Studio, in dem ich heute gearbeitet habe. Ich habe einen Song geschrieben, es macht jede Menge Spaß. Ich hoffe, dass ihr die Musik lieben werdet. Es ist etwas anders, aber es ist wirklich nett."

Dann bedankte sich Liam Payne noch für die großartige Unterstützung der Fans, die ihm trotz der "One Direction"-Auszeit treu geblieben sind. Doch schon "sehr bald" dürfen sich die Directioner auf neue Musik ihres Lieblings freuen, das zumindest versprach der Hottie ebenfalls im Video. Einen genauen Termin nannte er aber nicht.