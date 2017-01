"One Direction"-Star Liam Payne Exklusive Einblicke in Album-Arbeit 18.01.2017 13:46 Uhr / tr

Fans von "One Direction"-Star Liam Payne aufgepasst. Der Hottie versteigert ein Date mit sich und spendiert ein Essen in einem schicken Restaurant sowie exklusiven Eintritt in sein Musikstudio.

Jetzt aber schnell: Bis um Mitternacht bietet "One Direction"-Sänger Liam Payne (23) eine einmalige Gelegenheit an. Der Sänger veröffentlichte auf Instagram ein Video, in dem er einem Fan und seiner Begleitung ein exklusives Treffen mit ihm verspricht.

Der Gewinner der Versteigerung bekommt von Liam Payne ein Erlebnispaket, das keine Wünsche offen lässt. "Ich fliege dich und einen Freund nach Los Angeles, bringe euch in einem tollen Hotel unter und gebe euch eine private Tour durch das Studio", sagt der 23-Jährige. "Vertraut mir. Ihr werdet es lieben", fügt Liam an. Daran werden seine Fans ganz sicher keine Zweifel haben. Wer will von seinem Idol schließlich keine exklusiven Einblicke in die (noch geheime) Arbeit am nächsten Album haben? Wegen dem hängt der "One Direction"-Star aktuell ständig im Tonstudio herum, das für ihn wie zu einem Büro geworden ist. "Nur cooler", sagt er im Clip.

Aus dem Studio geht es direkt ins edle Restaurant "Nobu" in Malibu. In der Stadt der Engel speist Liam Payne nirgendwo lieber als hier. Zum Set zählt zudem vom Sänger unterschriebenes Merchandise. In Liam Payne können seine Fans auf "omaze.com/Liam" investieren. Der Erlös kommt "RED" zugute. Die Organisation engagiert sich seit zehn Jahren gegen Krankheiten wie AIDS.

Neidisch auf den glücklichen Fan dürfte Cheryl Cole (33) sein. Die Sängerin erwartet von dem "One Direction"-Star angeblich ein Kind. Offiziell ist die Schwangerschaft nicht bestätigt, ihr Bauch spricht jedoch eine deutliche Sprache. Beide sehen sich aktuell allerdings kaum. Liam Payne arbeitet in den USA und für die schwangere Cheryl wären die Reisen aus Großbritannien zu viel, wie ein Informant "Hollywood Life" erzählte. "Sie vermissen sich natürlich gegenseitig, aber Cheryl vertraut Liam und weiß, wie wichtig es für ihn ist, seine neue Musik fertigzumachen", so die Plaudertasche.