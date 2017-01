"One Direction"-Star Liam Payne Kaum Zeit für Freundin Cheryl 16.01.2017 13:20 Uhr / sk

"One Direction"-Star Liam Payne und Cheryl Cole erwarten offensichtlich ihren ersten Nachwuchs. Dennoch soll der Hottie wieder in die USA gereist sein, während seine Liebste in Großbritannien zurückblieb. Was sagt die Musikerin dazu?

Für "One Direction"-Star Liam Payne (23) könnte es ein aufregendes Jahr werden: Seine Freundin Cheryl Cole (33) ist offensichtlich schwanger und der britische Beau nutzt die Auszeit von "1D", um als Solo-Künstler durchzustarten. In den vergangenen Monaten bastelte er dafür in Los Angeles an neuer Musik im Studio, wie diverse Pics auf Instagram zeigen. Jetzt soll Liam Payne erneut nach Übersee aufgebrochen sein – ohne seine schwangere Freundin. Grund für Stress in der Beziehung ist das aber angeblich nicht. Wie ein Informant "Hollywood Life" steckte, haben sie die Entscheidung gemeinsam getroffen.

"Es war schwierig, aber sie haben sich entschieden, dass Cheryl daheim bleibt, weil das ganze Reisen zu viel für sie wäre als Schwangere", wird die Quelle des US-Portals zitiert. Doch haben Liam Payne und Cheryl Cole keine Angst, dass er nicht in der Nähe ist, wenn die Geburt ansteht? "Es ist nicht zu erwarten, dass das Baby jetzt schon zur Welt kommt und so sind sie beide ziemlich entspannt. Sie vermissen sich natürlich gegenseitig, aber Cheryl vertraut Liam und weiß, wie wichtig es für ihn ist, seine neue Musik fertigzumachen."

Ob der "One Direction"-Hottie rechtzeitig zur Geburt zurück sein wird, wusste der Informant nicht. Nur so viel: "Das Paar hat sich entschieden, die Geburt ihres ersten Kindes sehr privat zu halten. Sie möchten, dass die Sache so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf sich zieht." Bislang ist die Schwangerschaft von Cheryl Cole noch nicht einmal offiziell bestätigt. Nur die deutliche Wölbung, die bei einem Auftritt vor Weihnachten an ihrem Bauch zu sehen war, wird als klares Indiz für eine Schwangerschaft gewertet.