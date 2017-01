"One Direction"-Star Liam Payne Liebestattoo für schwangere Cheryl? 30.01.2017 13:43 Uhr / or

Der "One Direction"-Hottie Liam Payne schwebt mit seiner Cheryl Cole auf Wolke sieben. Und offensichtlich geht ihre Liebe mittlerweile auch unter die Haut – der Sänger hat jedenfalls ein neues Tattoo, das deutliche Ähnlichkeit zu seiner Liebsten aufweist.

Als der "One Direction"-Sänger Liam Payne (23) kürzlich auf offener Straße gesehen wurde, hatten aufmerksame Fans nur eines im Blick: das neue Tattoo auf seinem Arm. Ein wunderschönes Auge reiht sich in die vielen Kunstwerke am Körper des Hotties ein. Und wer noch genauer hinschaut, der erkennt womöglich das Auge seiner Freundin Cheryl Cole (33).

Handelt es sich also um ein Liebestattoo, mit dem Liam Payne seiner Angebeteten beweisen will, dass er sie am liebsten immer um sich haben würde? Momentan ist der "One Direction"-Star nämlich schwer damit beschäftigt, sein Solo-Album aufzunehmen und hat deshalb nur wenig Zeit, sich um seine Herzdame zu kümmern. Diese ist mit ihrem ersten gemeinsamen Kind schwanger und kann nicht mit Liam um die Welt touren.

Dem Babybauch von Cheryl Cole nach zu urteilen, wird es wohl nicht mehr allzu lange dauern, bis die beiden Gesangstalente eine kleine Familie gründen. Und neuesten Berichten zufolge wollen sie das Kind in dem Haus von Liam Payne großziehen. Eine Quelle berichtete "Mirror": "Cheryl hat das gesamte Weihnachtsfest bei Liam verbracht und sie liebt es dort. Das ist der Grund, warum sie zusammen in Großbritannien leben werden. Sie haben viele positive Erinnerungen." Trotzdem wolle Cheryl Cole ihr Zuhause nicht aufgeben, ihre Basis jedoch bei dem "One Direction"-Hottie aufschlagen.

Und auch in Sachen Kindererziehung bleiben offenbar schon jetzt keine Fragen offen. Während ihrer Zeit mit "Girls Aloud" tat die Sängerin in einem Buch kund, wie ihr Nachwuchs erzogen werden sollte. "Es gibt nichts Schlimmeres als verwöhnte Kinder", stellte die Sängerin in "Dreams That Glitter" klar. "Ich werde meine Kinder definitiv wissen lassen, dass das Leben kein Zuckerschlecken ist und sagen 'Ja, du könntest wunderbare Dinge haben, aber glaub mir, du musst sie würdigen'. Sie werden garantiert nicht alles bekommen, was sie wollen."