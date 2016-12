"One Direction"-Star Liam Payne Solo-Karriere nun offiziell 21.12.2016 14:37 Uhr / sk

Jetzt startet offenbar auch "One Direction"-Star Liam Payne solo durch: Kurz nachdem der Hottie die Band-Reunion zur sicheren Sache erklärte, wurde einer seiner Songs offiziell mit Namen registriert.

Dass Liam Payne (23) die Pause von "One Direction" für die Arbeit an eigener Musik nutzt, ist kein Geheimnis. In den vergangenen Wochen teilte er regelmäßig Bilder aus dem Studio in Los Angeles auf Instagram, unter anderem mit "Happy"-Star Pharrell Williams (43). Jetzt wird die Sache aber offiziell: Wie "Mirror" berichtet, wurde ein Song des britischen Musikers mit dem Titel "Myself" registriert. Aus der Liste der Registrierungen geht demnach hervor, dass es sich bei dem Track um eine Zusammenarbeit mit den bekannten Songwritern Emily Warren (24), Nick Monson und Scott Harris handelt.

Die Fans können es vermutlich kaum erwarten, besagten Song ihres Idols hören zu können. Doch wann der Track veröffentlicht wird und wann womöglich mit dem ersten Solo-Album von Liam Payne zu rechnen ist, ist nicht bekannt. Doch dafür erfreute der Sänger die "One Direction"-Anhänger gerade erst mit der Aussage, dass er fest an eine Band-Reunion glaubt. In einer Frage-Antwort-Runde auf Twitter gefragt, ob er und seine Kollegen Harry Styles (22), Niall Horan (23) und Louis Tomlinson (24) wieder ein Comeback feiern, sagte er zuversichtlich: "Ich bin mir 100-prozentig sicher, dass wir das werden."

Doch vor der Reunion werden sich die Jungs von "One Direction" zunächst alle solo versuchen. Und für Liam Payne wird in nächster Zeit offenbar noch ein weiteres großes Highlight kommen: Dem Babybauch seiner Freundin Cheryl Cole (33) nach zu urteilen, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis das erste Baby des Traumpaares das Licht der Welt erblickt.