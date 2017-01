"One Direction"-Star Liam Payne wird Vater Bierbauch statt Babybauch bei Cheryl? 11.01.2017 17:46 Uhr / am

"One Direction"-Star Liam Payne und seine Freundin Cheryl Cole erwarten offenbar ihr erstes Baby. Oder handelt es sich bei der deutlich sichtbaren Wölbung doch mehr um einen Bierbauch als einen Babybauch? Das scherzte nun zumindest ein alter Weggefährte der Sängerin.

Bislang haben sich weder "One Direction"-Beau Liam Payne (23) noch Cheryl Cole (33) offiziell geäußert, doch seit das Paar kurz vor Weihnachten auf dem Weg zum "St. James Christmas Carol"-Konzert in London abgelichtet wurde, gibt es eigentlich keinen Zweifel mehr: Cheryl und Liam erwarten Nachwuchs. Und dem Bauch der Sängerin nach zu urteilen dürfte es nicht mehr allzu lange dauern. Oder handelte es sich etwa um einen Bierbauch? Diese Theorie stellte nun scherzhaft will.i.am (41) auf.

"Sie erwartet ein Baby, aber es könnte auch ein Bierbauch sein, oder?", witzelte der Rapper im Gespräch mit dem "Closer"-Magazin und erklärte dann ernsthaft weiter: "Ich habe Liam noch nicht kennengelernt, aber ich freue mich so für sie, sie hat es verdient." Das bezog will.i.am offenbar auch auf die Beziehungen, die Cheryl Cole vor Liam Payne führte. Immerhin hat sie bereits zwei Scheidungen hinter sich. Und so sagte er in dem Interview ebenfalls über seine ehemalige Duett-Partnerin: "Cheryl ist fantastisch und ich bin so glücklich für sie. Sie war immer in schrecklichen Beziehungen."

Mit Liam Payne hat sich das offenbar geändert. Zwar geben der "One Direction"-Star und seine Liebste nicht viel aus ihrem Privatleben preis, doch in den seltenen Momenten, in denen sie sich als Pärchen der Öffentlichkeit präsentieren, wirken sie sehr glücklich miteinander. Und glaubt man diversen Gerüchten, könnten für die beiden schon bald die Hochzeitsglocken läuten.