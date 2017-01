"One Direction"-Star Liam Payne wird Vater Niall Horan bestätigt Baby-Gerüchte 26.01.2017 13:50 Uhr / lm

Bislang war es nur ein Gerücht, jetzt ist es offiziell: "One Direction"-Star Liam Payne und Cheryl Cole erwarten Nachwuchs. Das bestätigte nun niemand Geringeres als Band-Kollege Niall Horan.

"One Direction"-Baby Nummer zwei ist unterwegs. Seit Cheryl Cole (33) im November 2016 mit deutlicher Wölbung am Bauch abgelichtet wurde, gab es daran eigentlich keinen Zweifel mehr. Doch weder sie noch ihr Freund Liam Payne (23) haben sich bislang zu den Gerüchten geäußert. Das hat nun Kumpel Niall Horan (23) übernommen. Bei einem Event in London erklärte der irische Schnuckel im Gespräch mit "Daily Star", dass Liam ihn in das süße Geheimnis eingeweiht habe. "Ich freue mich sehr darauf", fügte er hinzu.

Doch wie geht es Liam Payne im Moment? Ist er aufgeregt vor der Geburt seines ersten Kindes? "Liam hat nicht gesagt, dass er nervös ist, aber ich bin mir sicher, dass er es ist", schätzt Niall Horan die Gefühlslage seines "One Direction"-Kollegen ein. Schließlich sei die Geburt des ersten Kindes eine große Sache: "Ich wette, dass er es kaum erwarten kann. Es ist eine sehr aufregende Sache in deinem Leben." Liam Payne und Cheryl Cole sind seit Dezember 2015 ein Paar, ihr Privatleben halten sie seither so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit heraus. Die Gerüchte über den Nachwuchs kamen daher für viele Fans völlig überraschend.

Der Kollege von Harry Styles (22) und Louis Tomlinson (25) scheint indes weniger überrascht gewesen zu sein, in seinen Augen passt alles zusammen. "Er ist großartig und sie ist reizend und es wird ein entzückendes Kind sein", zitiert das Portal Niall Horan weiter. "Sie lieben sich." Wann das Baby von Liam Payne und Cheryl Cole zur Welt kommen wird, bleibt weiter unklar. Dem Babybauch der Sängerin nach zu urteilen, dürfte es aber in den nächsten Wochen so weit sein.