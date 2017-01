"One Direction"-Star Liam Payne Zukunftspläne ohne Freundin Cheryl? 18.01.2017 15:31 Uhr / am

"One Direction"-Star Liam Payne sieht seine Zukunft angeblich nicht in Großbritannien, sondern in den USA, wo er bereits jetzt viel Zeit verbringt. Doch was wird dann aus seiner Beziehung mit Cheryl Cole?

Eigentlich könnte alles so schön sein: Mit "One Direction"-Star Liam Payne (23) und Cheryl Cole (33) hat sich offensichtlich ein echtes Traumpaar gefunden, das auf dem besten Wege ist, eine Familie zu gründen. Eine Schwangerschaft der Musikerin ist zwar noch immer nicht offiziell bestätigt, doch ihr Bauch sagt eigentlich mehr als Worte. Aber nun könnte die Wahl des Wohnortes für Ärger im Paradies sorgen. Denn wie ein Informant dem "Now"-Magazin zu berichten wusste, könnte es den Briten dauerhaft in die USA ziehen.

"Liam Payne ist wirklich auf seine Karriere fokussiert und er hat da jede Menge Zeit und Aufwand reingesteckt. Er hat Freunden erzählt, dass er sich so glücklich und wie zuhause fühlt, wenn er in L.A. ist und er seine Zukunft da sieht. Es ist ein Ort, an den er gerne umziehen würde, weil er das Gefühl hat, dass es das Beste für seine Karriere und seine Familie wäre. Und er liebt den lässigen Lifestyle in L.A.", wird der Informant zitiert. Eine mutmaßliche Begeisterung für einen Umzug in die Vereinigten Staaten, die die Freundin des "One Direction"-Stars dem Bericht zufolge nicht teilt. Demnach wolle Cheryl Cole unbedingt in Großbritannien bleiben. Ausschlaggebend hierfür sei ihre Familie und vor allem das enge Verhältnis zu ihrer Mutter Joan.

"Cheryl ist abgeneigt, England zu verlassen, weil sie nah bei ihrer Familie sein möchte, insbesondere bei ihrer Mama Joan. Freunde sagen, dass die beiden darüber in Streit geraten sind, was als nächstes kommt. Es ist eine Sackgasse." Bleibt für Liam Payne und Cheryl Cole zu hoffen, dass sich die Situation klärt. Denn dem Bauch der Musikerin nach zu urteilen, dürfte der Nachwuchs nicht mehr lange auf sich warten lassen.