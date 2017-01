"One Direction"-Star Louis Tomlinson Am ersten Geburtstag von Freddie im Gefühlschaos 23.01.2017 08:38 Uhr / wa

Was für eine süße Reunion: "One Direction"-Schnuckel Louis Tomlinson und seine Ex Briana Jungwirth feierten gemeinsam den ersten Geburtstag von Baby Freddie Reign am vergangenen Samstag. Zwischen all der Freude dürfte es aber auch schwermütige Momente gegeben haben.

"Hatte heute einen besonderen Tag mit meinem Geburtstagskind", schrieb "One Direction"-Hottie Louis Tomlinson (25) nach der Feier von Baby Freddie Reign auf Twitter. "Danke für all die lieben Nachrichten." Wie ereignisreich der Ehrentag seines süßen Wonneproppens war, zeigen diverse Schnappschüsse auf dem Instagram-Profil von Mama Briana Jungwirth. In einem kurzen Video hat sie die niedliche Familien-Reunion festgehalten.

In dem Clip hält Louis Tomlinson seinen Spross fest, der tapsig auf die bunte Torte zugeht, die Briana Jungwirth in den Händen hat. Dazu schreibt sie: "Ein besonderer erster Geburtstag." Ob die hübsche Brünette damit vielleicht auf den Besuch des "One Direction"-Daddys anspielt? Der wurde jedenfalls gleich mit zwei Kuchen gefeiert. Neben einer Torte, auf dem ein zuckersüßes Pic von Freddie gedruckt wurde, gab es noch eine weitere Kalorienbombe, die mit bunten Zuckerperlen verziert war. Fakt ist, dass das Ex-Paar dem kleinen Knirps einen wirklich aufregenden Tag beschert hat – trotz schweren Schicksalsschlags.

Denn erst Ende Dezember musste Louis Tomlinson von seiner Mutter Johannah Abschied abnehmen, die einem Krebsleiden erlag. Dass sie nicht am ersten Geburtstag von Klein-Freddie dabei war, dürfte vermutlich für alle Gäste ein Wermutstropfen gewesen sein. Kurz nach dem Tod trauerte auch Briana Jungwirth öffentlich auf Instagram um die 42-jährige Mutter des "One Direction"-Sängers. "Jedes Mal, wenn ich Freddie ansehe, werde ich dich Jay in ihm sehen. Ich werde mich immer an die gemeinsame Zeit und unsere Gespräche erinnern", hieß es in dem Post unter anderem. "Du wirst für immer in unseren Herzen bleiben."

Nicht nur seine Ex und Söhnchen Freddie sind offenbar ein große Stütze für Louis Tomlinson, auch seine "One Direction"-Kollegen Harry Styles (22), Liam Payne (23) und Niall Woran (23) seien für ihn da, wie er im Interview mit seinem Kumpel und Kollaborationspartner Steve Aoki (39) wissen ließ.