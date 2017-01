"One Direction"-Star Louis Tomlinson Fans feiern Trennung von Danielle Campbell 03.01.2017 09:45 Uhr / wa

Startet "One Direction"-Hottie Louis Tomlinson etwa als Single ins neue Jahr? Ein pikantes Foto lässt die Directioner jedenfalls vermuten, dass sich Louis und Danielle Campbell getrennt haben. Das vermeintliche Liebes-Aus feiern die Fans unter dem Motto "Lounielle Is Over Party" auf Twitter.

Vielleicht ist neben Harry Styles (22) und Niall Horan (23) ein weiterer "One Direction"-Schnuckel wieder zu haben: Louis Tomlinson (25) soll sich angeblich von seiner Freundin Danielle Campbell (21) getrennt haben. Zumindest sorgt ein pikanter Twitter-Post für dieses wilde Gerücht. In dem Beitrag sind verwackelte Aufnahmen zu sehen, auf dem ein Pärchen Hand in Hand durch die Straßen Londons an Silvester zieht. Dem unbekannten Fotografen ist es gelungen, auch ein Bild von der Seite zu knipsen – und tatsächlich: Die Brünette hat frappierende Ähnlichkeiten mit der "The Originals"-Beauty.

Das Pikante: Danielle Campbell hält nicht die Hand von Louis Tomlinson, sondern von dem Schauspieler Gregg Sulkin (24). Als wäre dieser Spaziergang nicht schon verdächtig genug, tauchte Danielle auch noch in diversen Snapchat-Videos von Gregg auf. Für die " One Direction "-Bewunderer steht daher fest: Lounielle ist ab sofort Geschichte.

Auf Twitter feiern die Direcioner unter dem Hashtag "#Lounielle Is Over Party" das potenzielle Liebes-Aus. Ein Anhänger schreibt: "Es ist der 1. Januar und schon gibt es Drama, aber gutes Drama. LOL, 2017 ist unser Jahr Directioner #LounielleIsOverParty." Auch ein anderer "One Direction"-Fan ist sich sicher, dass die kommenden zwölf Monate vielversprechend werden, was das Liebesleben von Louis Tomlinson betrifft.

Weshalb Danielle Campbell derart vertraut mit Gregg Sulkin durch die britische Hauptstadt schlendert, ist zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss. Dafür scheint Louis Tomlinson tatsächlich einen eher schlechten Start ins neue Jahr bestätigt zu haben. Zu einem melancholischen Instagram-Pic schrieb der "One Direction"-Kollege von Harry Styles, Niall Horan und Liam Payne (23): "Habe mich schon mal besser gefühlt. Hallo 2017." Ob die miese Stimmung an einem Kater lag oder doch etwas mit einer Trennung von seiner Freundin zu hat, weiß der "Just Hold On"-Sänger wohl nur selbst.