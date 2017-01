"One Direction"-Star Louis Tomlinson Kurz vor Karriere-Aus? 19.01.2017 10:55 Uhr / wa

Nach dem Tod seiner Mutter im vergangenen Dezember hat "One Direction"-Hottie Louis Tomlinson keine Interviews mehr gegeben. Jetzt bricht er das Schweigen und hat einige schockierende Nachrichten für seine Fans.

Verständlicherweise war der "One Direction"-Star am Boden zerstört, als seine Mama Johannah an Leukämie starb. Louis Tomlinson (25) wusste seit dem Sommer, dass seine Mutter nicht gesund ist, hielt jedoch die Information unter Verschluss, um nicht zu viel Aufsehen zu erregen. Als er die Nachricht der Krankheit bekam, brach für den Sänger eine Welt zusammen. Er war so am Boden zerstört, dass er sogar überlegte, seine Karriere aufzugeben. Das gestand der "One Direction"-Star jetzt in einem Interview mit "Sirius XM".

Er erzählte, dass er seiner Mutter sagte, dass er seine Musik- und TV-Karriere an den Nagel hänge, um wieder nach Hause zu kommen und bei ihr sein zu können – doch diese wollte nicht, dass ihr Sohn sich derart aufopferte. "Es ist etwas, bei dem ich mich nicht hundertprozentig wohlfühle, wenn ich darüber spreche, aber als ich die Neuigkeit [der Krankheit] hörte, wollte ich einfach nur das Handtuch werfen", sprach Louis Tomlinson mit offenen Worten. "Aber es war meine Mutter, die mir sagte, dass ich weitermachen soll. Sie hat mir sehr eindringlich gesagt, dass sie sich das wünscht. Also mache ich wegen ihres Einspruchs weiter."

Momentan ist Louis Tomlinson sogar damit beschäftigt, seine Solo-Karriere anzugehen. Seine Debüt-Single "Just Hold On" sang er auf der "X Factor"-Bühne kurz nach dem Tod seiner Mutter. Er sah es als eine Art Tribut oder einen traurigen Abschied an. "Es war hart für mich, aber es fühlte sich gut an, eine kleine Verabschiedung zu haben", erinnert sich der "Drag Me Down"-Interpret. Zum Glück hat er gute Freunde und eine tolle Familie, die ihm in der harten Zeit beiseite stand. Nach seinem Auftritt eilten ihn seine Angehörigen und seine "One Direction"-Bandmates Liam Payne (23), Harry Styles (22) und Niall Horan (23) zur Seite, um für ihn da zu sein.