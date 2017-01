"One Direction"-Star Louis Tomlinson nach Trennung Freunde in großer Sorge 27.01.2017 14:30 Uhr / lm

"One Direction"-Star Louis Tomlinson trennte sich angeblich vor Kurzem von Freundin Danielle Campbell. Das Verhalten, das er seitdem an den Tag legt, bereitet seinen Freunden große Sorgen, heißt es.

"One Direction"-Star Louis Tomlinson (25) hatte es in letzter Zeit nicht leicht: Nachdem er im Dezember den Tod seiner geliebten Mutter verkraften musste, folgte vor rund einer Woche angeblich der nächste Schock: Der britische Beau und seine Freundin Danielle Campbell (21) sollen sich getrennt haben. Und seither feiert der Musiker offenbar mehr Partys, als für ihn gut seien. Sein Umfeld zumindest sei beunruhigt, steckte ein Vertrauter "Hollywood Life".

"Seine Freunde sorgen sich nach der kürzlichen Trennung von Danielle Campbell. Seine Mutter Johanna ist im Dezember an Krebs gestorben und Danielle war wirklich für ihn da. Und er hat den Todesfall noch nicht verarbeitet", berichtet der Informant aus dem Leben von Louis Tomlinson. Der Trauer zum Trotz arbeitet das "One Direction"-Mitglied aktuell fleißig an seiner Solo-Karriere. Erst jüngst präsentierten Louis und Steve Aoki (39) in der US-Show von Jimmy Fallon (42) ihren Song "Just Hold on". Freunde glauben nun, dass sich der Sänger zu viel zumuten könnte.

"Louis ist sehr beschäftigt und tourt mit Steve Aoki durch Amerika und einige Freunde sorgen sich, dass er zu viel Party macht und nicht genug Schlaf und Erholung bekommt." Der Einschätzung der Freunde nach müsste Louis Tomlinson gerade jetzt mehr Acht auf sich geben. Doch stattdessen "raucht er zu viel". Zumindest einen Lichtblick scheint es für den "One Direction"-Star zu geben: die Trennung von "The Originals"-Beauty Danielle Campbell sei im Guten verlaufen, trotz Liebes-Aus wären sie weiter freundschaftlich verbunden und würden immer noch miteinander reden. Ob es vielleicht sogar die Chance auf ein Liebes-Comeback gibt?