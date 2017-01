"One Direction"-Star Louis Tomlinson Nach Trennung zurück zur Ex? 31.01.2017 10:50 Uhr / cb

Hat "One Direction"-Sänger Louis Tomlinson kurz nach der Trennung von Danielle Campbell schon wieder eine neue Liebe in Aussicht? Angeblich ist der britische Beau wieder in Kontakt mit einer seiner Ex-Freundinnen.

"One Direction"-Schnuckel Louis Tomlinson (25) hat es momentan schwer: Nachdem seine Mutter im Dezember verstarb, soll vor Kurzem seine Beziehung zu "The Originals"-Beauty Danielle Campbell (22) gescheitert sein. Doch nun ist angeblich eine alte Vertrauensperson in sein Leben zurückgekehrt: Eleanor Calder (24). Wie "The Sun" berichtet, hat der Kollege von Niall Horan (23), Liam Payne (23) und Harry Styles (22) wieder Kontakt zu seiner Ex-Freundin aufgenommen, von der er sich 2015 nach rund vier Jahren Beziehung trennte.

"Louis hatte es schwer in den vergangenen Monaten und Eleanor möchte, dass er weiß, dass sie für ihn da ist, wenn er irgendjemand zum Reden braucht", wird ein Informant von dem britischen Blatt zitiert. Ein Angebot, auf das der "One Direction"-Hottie angeblich nur allzu gerne zurückgekommen ist: "Sie waren einige Jahre zusammen und Louis hat das Gefühl, dass er sich auf sie verlassen kann." Auch auf Instagram soll Louis Tomlinson Eleanor Calder folgen. Ob die Zeichen bei Louis Tomlinson und seiner Ex-Freundin wieder auf Liebe stehen, oder sie einfach in Freundschaft verbunden sind, ist nicht überliefert. Die Trennung soll dem Musiker damals auf alle Fälle schwergefallen sein.

"Louis ist wirklich traurig über all das", wusste kurz nach dem Liebes-Aus ein Vertrauter "People" zu berichten. "Sie haben wirklich hart daran gearbeitet, dass es funktioniert, aber es war einfach unmöglich. Er ist neun Monate im Jahr unterwegs und sie haben sich einfach auseinandergelebt." In der "One Direction"-Auszeit könnte Louis Tomlinson möglicherweise wieder mehr Zeit haben, auch wenn er sich aktuell voll auf seine Solo-Karriere konzentriert.