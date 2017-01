"One Direction"-Star Louis Tomlinson Schmerzliche Trennung von Danielle Campbell 20.01.2017 10:34 Uhr / tr

Aus und vorbei: Offenbar ist "One Direction"-Hottie Louis Tomlinson wieder Single. Der Sänger und seine bisherige Freundin Danielle Campbell sollen sich getrennt haben – und das kurz nachdem Louis einen schlimmen Schicksalsschlag verschmerzen musste.

Jetzt kann es für Louis Tomlinson (25) wirklich nur noch in "One Direction", eine Richtung, gehen: Aufwärts! Denn die letzten zwei Monate waren für den Musiker sicherlich ein emotionaler Tiefpunkt. Nachdem der Bandkollege von Harry Styles (22), Liam Payne (23) und Niall Horan (23) im Dezember bereits den Tod seiner Mutter Johannah verkraften musste, kommt nun angeblich zur Trauer noch Liebeskummer hinzu. Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, haben sich Sänger Louis Tomlinson und Aktrice Danielle Campbell (21) getrennt.

Böses Blut habe es bei dem Paar allerdings nicht gegeben, verrät eine Quelle dem Blatt. "Louis und Danielle haben sich entschieden, sich zu trennen, aber sie werden trotzdem Freunde bleiben", lässt der Informant verlauten. "Sie reden noch miteinander und es gibt kein ungutes Gefühl über irgendwas."

Traurig sei es aber schon, befindet die Plaudertasche weiter. Danielle Campbell habe dem "One Direction"-Mitglied durch die schwere Zeit nach Johannahs Tod geholfen. "Sie hat ihm zur Seite gestanden, ist loyal geblieben und war eine große Unterstützung, was genau das war, was er brauchte", so der Alleswisser. "Manchmal funktionieren diese Sachen einfach nicht und für Louis und Danielle war dies der beste Weg."

Einige weibliche "One Direction"-Fans wären sicherlich gerne bereit, Louis Tomlinson Trost zu spenden. Zahlreiche Herzen brachen, als im November 2015 bekannt wurde, dass der Popstar und die "The Originals"-Beauty ein Paar sind. Zur gleichen Zeit war Louis' Ex Briana Jungwirth schwanger und brachte wenig später den gemeinsamen ersten Sohn Freddie (1) zur Welt.