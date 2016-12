"One Direction"-Star Louis Tomlinson Süße Liebeserklärung von Danielle Campbell 27.12.2016 14:53 Uhr / tr

Vergangenen Samstag wurde "One Direction"-Star Louis Tomlinson reichlich beschenkt. Nicht nur wegen Weihnachten, sondern auch weil der Brite Geburtstag hatte. Das wohl süßeste Geschenk bekam er dabei wohl von seiner Freundin Danielle Campbell.

"Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe", schrieb die Schauspielerin zu einem Instagram-Foto, auf dem sie dem "One Direction"-Hottie einen dicken Schmatzer verpasst. Die Liebesbekundung verzierte sie noch mit einem Herz-Symbol. Seiner fröhlichen Miene nach zur urteilen, scheint auch Louis Tomlinson (25) die gemeinsame Zeit mit der Liebsten zu genießen. Generell ist Danielle Campbell (21) für den Musiker derzeit ein starker Rückhalt.

Am 7. Dezember musste der "One Direction"-Beau einen schweren Schicksalsschlag erleben, als seine Mutter Johannah Deakin im Alter von nur 43 Jahren einem Krebsleiden erlag. Bereits Anfang des Jahres erhielt Deakin die niederschmetternde Diagnose: Sie litt an einer besonders schweren Form von Leukämie. Louis Tomlinson tat alles in seiner Macht stehende, um ihre Krankheit von den besten Ärzten der Welt behandeln zu lassen – am Ende jedoch ohne Erfolg.

Trotz des schweren Verlusts trat das "One Direction"-Mitglied nur vier Tage nach dem Tod seiner Mutter beim "X Factor"-Staffelfinale auf – das sei laut "Daily Mail" Deakins größer Wunsch gewesen. Obwohl man Louis Tomlinson die Trauer am Gesicht ablesen konnte, zog er den Auftritt durch und erntete dafür die volle Anerkennung des Publikums, die ihm mit stehenden Ovationen feierten. Auch "One Direction"-Mentor Simon Cowell (57) bewunderte Tomlinsons Mut, in solch einer schweren Zeit, auf die Bühne zu gehen. "Ich respektiere dich als einen Künstler und als Person. Deine Mutter war so gespannt auf die Performance, sie wäre stolz auf dich", lobte der Popmogul den tapferen Louis Tomlison.