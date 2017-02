"One Direction"-Star Louis Tomlinson Twitter-Zoff mit Ex-Kollege beigelegt 03.02.2017 17:22 Uhr / tr

Einst lieferten sich der "One Direction"-Hottie Louis Tomlinson und James Arthur einen fiesen Streit über Twitter. Mittlerweile scheint das Kriegsbeil zwischen den beiden begraben zu sein. Sogar von einer Zusammenarbeit der Musiker ist nun die Rede.

Zwischen Louis Tomlinson (25) und James Arthur (28) scheint es kein böses Blut mehr zu geben. Der "One Direction"-Schnuckel und der "The X Factor"-Gewinner wurden am Donnerstag feiernd in Los Angeles gesichtet. Fernab des Scheinwerferlichts genossen die beiden Künstler die Musik und lachten und scherzten zusammen – fast wie vertraute Freunde.

Doch das war nicht immer so: Der "One Direction"-Sänger und James Arthur lagen 2013 ganz schön fies im Clinch miteinander. Damals waren die beiden nicht so gut aufeinander zu sprechen und lieferten sich via Twitter einen heftigen Schlagabtausch. James Arthur bezeichnete Louis Tomlinson in diesem als "kleine Schlampe", ätzte mit Aussagen wie "Scheiß Boybands!" gegen ihn und seine Band-Kollegen Harry Styles (23), Niall Horan (23) und Liam Payne (23) und bezichtigte die Band, nur ein Markenprodukt zu sein.

Keine leichte Zeit, wie James Arthur jetzt gestand. Mittlerweile habe er sich zwar beruhigt, seine bösen Worte seien ihm aber rückblickend unangenehm: "Ich schaue zurück, auf die Person, die ich damals war und es ist mir peinlich, wie ich mich verhalten habe, wie negativ ich eingestellt war und wie ich mit dem Druck umging. Denn ich startete bei null. Und über Nacht bewerteten mich plötzlich Leute. Es war wirklich hart für mich", gab der 28-jährige Sänger in einem Interview mit "The Sun" nun zu.

Inzwischen scheinen die Fronten zwischen ihm und dem "One Direction"-Beau aber geklärt zu sein. Mehr noch: Gegenüber dem britischen Blatt verriet James zudem, dass eine Zusammenarbeit in musikalischer Hinsicht nicht ausgeschlossen sei. "Wir sprachen ziemlich viel über eine Zusammenarbeit. Ich habe ihm erst kürzlich ein Paar Tonaufnahmen zugeschickt, nachdem ich wusste, dass er sich gerade umsieht." Das klingt doch sehr vielversprechend. Eine Kollaboration der beiden dürfte jedenfalls mehr als interessant werden.