"One Direction"-Star Louis Tomlinson Zoff mit Zayn Malik beendet 19.01.2017 08:54 Uhr / cb

Nach dem überraschenden Abgang von Zayn Malik gab es dicke Luft bei "One Direction". Vor allem Louis Tomlinson nahm Zayn den Ausstieg übel – ein Twitter-Zoff war die Folge. Doch nach den dramatischen Ereignissen im vergangenen Jahr sollen die beiden endlich Frieden geschlossen haben.

Statt fünf waren es plötzlich nur noch vier: Die Jungs von "One Direction" mussten Anfang 2015 Abschied von Zayn Malik (24) nehmen, der die Band für eine Solo-Karriere verließ. Louis Tomlinson (25) legte sich daraufhin immer wieder mit seinem ehemaligen Kollegen in den sozialen Netzwerken an. Doch nun soll die Fehde laut "Hollywood Life" ein Ende gefunden haben. Der Tod seiner Mutter Johannah habe Louis noch mal seine gesamten Entscheidungen überdenken lassen.

"Louis und Zayn haben endlich miteinander Frieden geschlossen", enthüllt eine unbekannte Quelle. "Der Tod von Louis' Mutter hat ihm zu verstehen gegeben, dass das Leben einfach zu kurz für böses Blut und unnötigen Streitereien ist." Nachdem die Todesmeldung von Johannah Deakin um die Welt ging, schenkten nicht nur die "One Direction"-Hotties Harry Styles (22), Liam Payne (23) und Niall Horan (23) Louis Tomlinson tröstende Worte, auch Zayn Malik bekundete sein Beileid.

"Zayn meldete sich nach dem Tod von Johannah bei Louis und schickte ihm eine rührende Nachricht, was er wirklich zu schätzen weiß", erklärt der Informant. Der Zoff sei zwar beendet, doch ob die Freundschaft von Louis Tomlinson und Zayn Malik jemals wieder an alte "One Direction"-Zeiten anknüpfen kann, stehe in den Sternen.

"Es ist eher unwahrscheinlich, dass sie wieder beste Kumpels werden, aber wenigstens ist der Krieg beendet", schätzt der Vielwisser die Lage ein. Louis Tomlinson bewies bereits, dass er mit Zayn Malik wieder im Reinen ist. Er gratulierte seinen ehemaligen "One Direction"-Buddy zur zweifachen "Brit Award"-Nominierung. "Zayn hatte einen absoluten Hit mit 'Pillowtalk'. Es ist ein komisches Gefühl uns alle einzeln zu sehen, aber es fühlt sich gut an, dass man die Unterstützung der anderen Jungs hat", so Tommo im Radio-Interview mit "SiriusXM".