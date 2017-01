"One Direction"-Star Louis Tomlinson Zwischen Trauer und Babyglück 04.01.2017 13:52 Uhr / sk

Nachdem die Mutter von Louis Tomlinson kurz vor Weihnachten verstarb, sind "One Direction"-Fans in großer Sorge um ihr Idol. Der Sänger zeigte sich nach Neujahr völlig abgemagert. Dieser Tage scheint ihm nur sein Kind dabei zu helfen, über die große Trauer hinwegzukommen.

Louis Tomlinson (25) hat ein turbulentes Jahr hinter sich gebracht. Kurz nach dem "One Direction"-Break wurde der Frauenschwarm Vater eines kleinen Sohnes. Wenige Wochen später folgte die Schocknachricht: Bei Mutter Johannah Deakin (†42) wurde eine schwere Form der Leukämie diagnostiziert, der sie im November erlag.

Erstmals musste Louis Tomlinson ohne seine Mutter seinen Geburtstag, Weihnachten und Neujahr feiern. Wie schwer ihn der Verlust zusetzte, wurde deutlich, als er am 2. Januar ein Instagram-Selfie postete, auf dem er sichtlich mitgenommen und mit tiefen Augenringen traurig in die Kamera blickt. Dazu das Geständnis unter dem Bild: "Ich habe mich schon besser gefühlt! Hallo 2017!!"

Trost spendet in dieser schwierigen Zeit sein Sohn Freddie. Auf Twitter verriet dessen Mutter Briana Jungwirth (24), dass der Nachwuchs über Weihnachten im wahrsten Sinne des Wortes große Fortschritte machen würde. "Freddie machte heute seine ersten großen Schritte", schrieb Jungwirth und fügte ihrem Tweet drei weinende Emojis an. Zudem veröffentlichte die Mama jüngst zwei Videos und ein süßes Foto von Freddie auf Instagram, von Louis Tomlinsion fehlte auf den Aufnahmen allerdings jede Spur.

Die Beiträge kamen insbesondere bei den "One Direction"-Fans bestens an. "Awww, so süß" oder "Er hat die gleiche Stirn wie Louis" sind nur zwei von zahlreichen positiven Kommentaren unter einem Video, auf dem Briana Jungwirth ihrem Sohn einen liebevollen Kuss gibt.

Louis Tomlinson kann angesichts dieser Aufnahmen hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Und auch beruflich geht es nach der nun fast einjährigen "One Direction"-Pause wieder bergauf. Vergangenen Monat veröffentlichte Louis Tomlinson seinen ersten Solo-Song "Just Hold On".