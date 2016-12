"One Direction"-Star Niall Horan Dieser Kuss versaut Weihnachten 22.12.2016 12:58 Uhr / sk

Weihnachten steht vor der Tür, doch für "One Direction"-Schnuckel Niall Horan dürften die Feiertage ziemlich anstrengend werden: Er hat sich eine heftige Atemwegsinfektion eingefangen und liegt flach. Gut möglich, dass Niall sich angesteckt hat – durch einen Kuss!

Allerdings hat der "One Direction"-Beau nicht etwa mit Ex-Flamme Selena Gomez (24) oder Dauer-Flirt Ellie Goulding (29) geknutscht. Stattdessen haben Niall Horan (23) und "5 Seconds of Summer"-Star Ashton Irwin (22) offenbar Zärtlichkeiten ausgetauscht. Das deutet zumindest eine Twitter-Konversation der beiden Jungs an.

"Habe mir in der Woche vor Weihnachten eine Brustkorbinfektion eingefangen... cool cool cool... nicht ideal", twitterte Niall vor wenigen Tagen. Und Ashton antwortete darauf nun: "Ich auch, Mann! Wir hätten uns nicht küssen sollen, ich war noch total ansteckend." Geht zwischen dem "One Direction"-Hottie und dem "5SOS"-Star also wirklich was? Niall Horan zumindest zog das Ganze noch weiter durch. "Das hättest du echt nicht tun sollen. Hat mir Weihnachten ruiniert!", schrieb er und setzte noch einen drauf: "Ich dachte es sei eine Atemwegsinfektion und das ist es nicht, es ist viel schlimmer!"

Wirklich ernst meinen die beiden Musiker ihre Story aber vermutlich nicht – das Ganze scheint eher ein Scherz unter guten Kumpels zu sein. Denn wenig später twitterte der "One Direction"-Sänger eine weitere – und etwas wahrscheinlichere – Erklärung für seinen miesen Gesundheitszustand kurz vor Weihnachten: "Ich hätte auf meine Mutter hören sollen, als sie schon vor Jahren gesagt hat, ich soll nicht mit nassen Haaren rausgehen, weil ich mir sonst eine Lungenentzündung hole."

Bleibt zu hoffen, dass Niall Horan sich nun ordentlich schont und ein ruhiges Weihnachtsfest im Kreise seiner Familie feiern kann, damit er im nächsten Jahr wieder fit ist. Gerüchten zufolge soll er 2017 schließlich wieder mit seinen Kollegen von "One Direction" ins Studio gehen. Das Comeback sei angeblich für das Frühjahr geplant. Ob dem wirklich so ist, bleibt abzuwarten. Liam Payne (23) erklärte allerdings kürzlich, dass die vier definitiv zurückkommen werden.