"One Direction"-Star Niall Horan fassunglos Ständchen von betrunkenem Fan 16.01.2017 18:28 Uhr / or

Wie süß: "One Direction"-Schnuckel Niall Horan bekam von einem Fan spontan ein Liedchen geträllert. Statt großer Freude herrschte bei dem Musiker aber wohl eher große Verwirrung.

Was war denn da nur los? "One Direction"-Mitglied Niall Horan (23) hatte am Wochenende wohl Lust auf einen kleinen nächtlichen Snack. Prompt suchte der Sänger eine McDonald's-Filiale auf. Gemeinsam mit einem Freund verließ er anschließend den Laden, in der Hand zwei Wasserflaschen, während sein Begleiter offenbar das saftige Fast Food in Händen hielt. Vor der Tür wurde Niall Horan dann von einem Fan erkannt – eigentlich ein Grund um nach einem Autogramm zu fragen, oder? Doch der offenbar angesäuselte Directioner entschied sich lieber für ein Ständchen.

Die scheinbar angetrunkene Dame schmetterte fröhlich den Cher-Hit "Turn Back Time", leider nicht ganz fehlerfrei. Die ganze Aktion filmte sie derweil. Niall Horan nannte sie in dem Snapchat-Clip dabei schlicht "Neil from One D". Der Promi scheint von der kleinen Gesangseinlage allerdings nicht allzu begeistert gewesen zu sein, vielmehr schaut er recht irritiert in die Kamera. Etwas besorgt ist der "One Direction"-Hottie dann aber doch über den Zustand der Amateur-Sängerin und hakt nach einer Weile des stillen Schweigens nach: "Bist du in Ordnung?", fragt er höflich. Dann bricht das Video ab.

Seine Begleitung äußert sich nicht zu der kleinen Episode, sondern schaut nur perplex zu. Ob die "One Direction"-Anhängerin hinter ihrem Lied eine tiefere Bedeutung verbarg? Möchte sie die Zeit etwa zurückdrehen, als "One Direction" noch gemeinsam auf der Bühne standen? Seit August 2015 legen die Jungs eine Pause ein, nachdem Zayn Malik (24) die Band zuvor verlassen hatte. Im März 2017 soll aber angeblich endlich das heißerwartete Comeback der Briten erfolgen.