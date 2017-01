"One Direction"-Star Niall Horan Große Sensucht nach Selena Gomez 10.01.2017 10:56 Uhr / am

Bahnt sich bei Niall Horan und Selena Gomez ein Liebes-Comeback an? Eine Instagram-Nachricht des "One Direction"Hotties brachte die Online-Community zumindest zum Ausrasten.

Vor rund einem Jahr wurden "One Direction"-Beau Niall Horan (23) und Selena Gomez (24) kurze Zeit als neues Traumpaar der Musikbranche gehandelt. Am Ende wurde daraus nichts – zumindest bis jetzt. Ein neuer Instagram-Beitrag lässt die Gerüchteküche brodeln. Wie "Hollywood Life" berichtet, kommentierte der irische Schnuckel ein altes Bild der Sängerin nun mit süßen Worten.

"Vermisse euch, Leute. Kann es nicht erwarten, euch alle wiederzusehen", schrieb Niall Horan demnach zu einem Foto, auf dem Selena Gomez mit drei Freundinnen am Strand zu sehen ist. Ein Beitrag, der vielen Fans gleich ins Auge fiel, wie zahlreiche Reaktionen auf Instagram zeigen. "Niall Horan hat kommentiert!", schrieb ein User und ein anderer Follower konnte nicht mehr sagen als: "Awwwwe". Den meisten Nutzern schien es aber ohnehin die Sprache verschlagen zu haben, sie reagierten mit weinenden Emojis. Ob Sel und der "One Direction"-Star tatsächlich auf ein Liebes-Comeback zusteuern, bleibt fraglich. Doch es ist nicht das erste Mal, dass die beiden in letzter Zeit in Verbindung gebracht werden.

Nach Selena Gomez' emotionalem Comeback bei den "AMAs 2016" schrieb Niall Horan auf Twitter, dass es eine "wirklich großartige Show" gewesen sei. "Ich habe es geliebt. Liebe für Selena für ihre Rede, mutige junge Frau." Damals wusste ein Informant dem US-Portal zu berichten: "Selena fühlt sich geschmeichelt von dem, was Niall zu Ryan gesagt hat, aber Teil ihrer Genesung ist, dass sie keine feste Beziehung eingeht. Man hat ihr geraten, in der Zeit keine Dates zu haben." Ob sich daran mittlerweile etwas geändert hat?